Росіяни відмовляються залишати будівлю консульства у Гданську: вони вважають її своєю

У листопаді 2025 року МЗС Польщі ухвалило рішення закрити консульства Росії в Гданську. Його співробітники мали залишити будівлю до 23 грудня, однак 22 грудня відмовились покидати територію.

Про це в понеділок, 22 грудня, повідомила віцепрезидентка Гданська Емілія Лодзінська, пише 24 Канал із посиланням на RMF24.

Дивіться також Росія використовує Волинську трагедію для роз’єднання Польщі та України, – Навроцький

Чому росіяни відмовляються залишати будівлю консульства?

За словами Лодзінської, посольство Росії надіслало лист мерії, у якому заявило, що адміністративно-технічний співробітник посольства й надалі проживатиме в будівлях за адресами вулиця Стефана Баторего, 13 та 15 у Гданську, де нині розташоване консульство Росії. Віцепрезидентка зазначає, що через це місто не зможе фізично перебрати ці приміщення під свій контроль.

Крім того, російська сторона вважає майно своєю власністю та вимагає забезпечити недоторканість, наполягаючи, що будівлі й надалі залишатимуться дипломатичною власністю.

До слова, Лодзінська наголосила, що відповідно до земельних та іпотечних реєстрів обидва об'єкти належать Державному казначейству Польщі, а твердження Росії про право власності є безпідставним та не відповідає дійсності.

Віцепрезидентка повідомила, що Гданськ вживе "правових заходів, передбачених польською системою". За даними МЗС, у разі відмови Росії передати об'єкт Польщі, остання буде змушена звернутись до Генпрокуратури. Мовиться про подання позову від імені Державного казначейства з вимогою звільнити це майно. Після отримання судового рішення на користь польської сторони має відбутися судове провадження, яке призведе до арешту майна.

Поморський депутат-воєвода Еміль Роєк стверджує, що ця будівля втратить статус захищеності Віденською конвенцією про консульські зносини 23 грудня і після відповідного рішення суду може бути використана для потреб Державного казначейства.

За словами депутата, повернення будівель на вулиці Баторего з-під контролю Росії може затягнутись на кілька років. Він пояснив, що це зумовлено польським законодавством. Фактично доступ до приміщень буде заборонений допоки не набуде чинності остаточне судове рішення про передачу майна польській стороні.

Водночас заступник воєводи Роєк наголосив, що жодних рішень про подальше використання будівлі наразі не ухвалено. За його словами, для початку необхідно з'ясувати правовий статус власності та провести перевірку з погляду безпеки.

Відомо, що у 1951 році Польською Народною Республікою та Радянським Союзом було підписано угоду про безкоштовне користування цією будівлею. Після розпаду СРСР вона стала власністю Державного казначейства Польщі. Однак росіяни протягом десятків років продовжували користування віллою на вулиці Баторего як власною. Зрештою, у 2013 році МЗС Польщі видало розпорядження про плату податків за користування будівлею, та російська сторона не лише не здійснювала платежів, а й ігнорувала офіційні запити.

За оцінками міста Гданськ, заборгованість за період з 2013 по 2023 рік становить близько 5,5 мільйона злотих, а з урахуванням відсотків ще майже три мільйони. Справу було передано до суду, який зобов'язав Росію сплатити майже 400 тисяч злотих за частину накопичених боргів.

Чому Польща ухвалила рішення про закриття консульств Росії?