Італія не допоможе Україні в закупівлі зброї зі США: що кажуть в уряді країни

Разом з Угорщиною, Чехією та Францією відмовляється брати участь у закупівлі американської зброї для України також Італія. Як розповідають в уряді країни, основна причина полягає не в небажанні допомогти, а у власних проблемах.

Так країна просто фізично не може долучитися до реалізації плану Дональда Трампа. Про це пише 24 Канал з посиланням на La Stampa.

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Чому Італія не допомагатиме Україні зі зброєю?

Рим передав Києву деяке сучасне озброєння та надавала підтримку. Але зараз Італія не має вільних бюджетних коштів, аби закупити зброю у США. Навіть для себе країна нібито не може придбати нічого кращого за старі F-35, які мають надійти до Італії уже в наступному десятилітті.

"Стратегія не буде реалізована Італією. Не тільки тому, що наші системи озброєння, вже передані Києву, відповідають іншим технологічним конфігураціям, а й тому, що, на відміну від Німеччини, Італія практично не має фінансових можливостей для проведення такої операції,

– повідомили джерела видання.

Міністерство оборони Італії також прокоментувало бажання Фрідріха Мерца придбати у США зброю, зокрема системи ППО Patriot. У відомстві кажуть, що ця ініціатива виключно належить Німеччині. Італійські посадовці додали, що питання купівлі американської зброї для України "ніколи не обговорювалося".

Водночас Рим не дистанціюється від Сполучених Штатів чи їхньої підтримки Україні. Італія може допомагати Україні іншими шляхами, зокрема здійсненням логістики зброї зі США.

Нагадаємо, за планом Трампа щодо закупівлі зброї Київ за гроші Європи отримає 17 батарей Patriot і боєкомплект до них. У майбутньому Сили оборони можуть отримати ракети для винищувачів та артилерійські системи. Таку спільну підтримку Україні запропонували в Німеччині, до допомоги можуть приєднатися Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Нідерланди та Канада.