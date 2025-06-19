Ізраїльський "Залізний купол" почав пропускати більше іранських ракет, – NBC News

За останні 24 години система "Залізний купол" перехопила лише 65% запущених Іраном ракет. Для порівняння – раніше вдавалося знешкоджувати майже 90%.

Про це повідомило NBC News із посиланням на високопоставленого представника ізраїльської розвідки, передає 24 Канал. Іран усе ще має та використовує вдосконалені ракети.

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Що відомо про іранські обстріли

За словами чиновника, сказав, запущені останньої доби швидші іранські ракети дали Ізраїлю менше часу на підготовку до того, як наблизилися до своїх цілей.

До вчорашнього дня ми отримували попередження приблизно за 10 – 11 хвилин до падіння ракет. Але сьогодні вранці це було 6 – 7 хвилин. Це означає, що ракети, ймовірно, були набагато швидшими, ніж попередні,

– розповів він 19 червня.

Окрім того, Іран має навігаційну систему для завершальної фази атаки, яка допомагає бути точними та вражати саме бажані цілі, зокрема лікарню в Беер-Шеві.

Режим має великі ракетні арсенали та може завдавати відчутних ударів у відповідь Ізраїлю ще протягом тривалого часу. Його тактику описують як "стратегічне терпіння".

Ми повинні бути набагато обережнішими, коли говоримо про неминучий крах режиму, який далекий від правди,

– вважає співрозмовник ЗМІ.

Нагадаємо, 19 червня, під час атаки на Ізраїль, Іран вперше застосував нову балістичну ракету, що випускає 20 суббоєприпасів. Зброю класифікували як касетну, однак її технічні характеристики схожі на роздільну головну частину (MRV), що ускладнює перехоплення ізраїльською ППО. Подібний принцип дії використовується у російській ракеті середньої дальності "Орешник".