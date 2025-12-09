Усе дуже дивно: політолог пояснив, чому прем'єр Бельгії так захищає активи Росії

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер не підтримує використання заморожених російських активів, які зберігаються у його державі. Є ініціатива, щоб ці гроші надали Україні у вигляді "репараційного кредиту". Бельгійська влада висуває вимоги, щоб це стало можливим.

Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що прем'єр Бельгії боїться, що росіяни якимось чином зможуть відсудити ці гроші. Якщо так станеться, то постраждає його держава, зокрема начебто доведеться повертати росіянам ці кошти.

Чому страх Бельгії безпідставний?

У Європі запропонували рівномірний механізм розподілення можливих ризиків, якщо Росія захоче судитись із європейцями через заморожені активи.

З однієї сторони це так, але ми не маємо згоди всіх країн ЄС. Барт де Вевер боїться, що росіяни зможуть щось відсудити й це безпосередньо вдарить по Бельгії. Для мене це дуже дивна ситуація, адже виникає питання, де Росія відсуджуватиме ці гроші? Очевидно, що це мав би бути європейський суд,

– сказав Ігор Рейтерович.

Він пояснив, що Росія не визнає його юрисдикції. Якщо Кремль дійсно захоче подавати позов через використані заморожені активи, то росіянам доведеться це зробити.

У такому разі, суд для Росії є невигідним, адже, з огляду на Статут ООН, по багатьох пунктах Кремль програє.

З іншої сторони, як тільки росіяни визнають юрисдикцію європейського суду, то вони моментально будуть завалені позовами від України, окремих українських компаній та громадян. Сума позовів може бути в рази більшою, ніж ті гроші, які були заморожені. Тому чого боїться Бельгія – для мене загадка,

– підкреслив Рейтерович.

Позицію бельгійської влади, ймовірно, вдасться змінити, якщо Європа чітко розподілить ризики щодо можливих судових тяганин з Росією та дасть бельгійцям гарантії, аби ті безпечно для себе виділити заморожені російські активи.

Що відомо про застосування заморожених активів Росії?