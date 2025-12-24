Ведеться гра, – політолог спрогнозував долю російських заморожених активів

У Європі кардинально змінилась позиція щодо заморожених російських активів. Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що не має підтримки щодо цього питання від Франції. Тепер Україна, ймовірно, не отримає заморожені кошти Росії, однак європейці начебто знайшли інший шлях.

Політолог Петро Олещук розповів 24 Каналу, що питання російських активів найперше повинно було вирішуватися у відносинах Європейського Союзу із Бельгією. Все тому, що ці гроші зберігають у цій державі.

Дивіться також "Ми наближаємося до розв'язки": великий прогноз історика Ярослава Грицака для України на 2026 рік

Чому виникли проблеми із замороженими російськими активами?

Бельгійський уряд відмовився виділяти заморожені російські активи Україні. Петро Олещук підкреслив, що це сталося після того, як адміністрація Дональда Трампа здійснила тиск на європейські уряди.

Я маю припущення, що навіть якби Еммануель Макрон зайняв одну й ту ж позицію із Мерцем, то малоймовірно, що це б глобально щось змінило,

– підкреслив він.

Олещук висловив думку, що проблема в тому, що Європейський Союз не може демонструвати суб'єктність і не опиратися тиску з боку Сполучених Штатів Америки, адже США завжди знаходять декілька держав, на які вони можуть вплинути, щоб досягти бажаного.

Політолог припустив, що це пов'язано із тим, то адміністрація Трампа має наміри привласнити російські активи собі. Росія, ймовірно, погодилась на це.

У росіян достатньо простий інтерес. Вони з радістю віддадуть ці активи кому завгодно, аби вони не дісталися Україні. Це демонструє, що власну гру веде кожен із суб'єктів цього процесу,

– сказав він.

Попри це, на думку Петра Олещука, єдине важливе рішення Європи зараз – це те, що було ухвалено безстроковий арешт російських активів. Тобто тепер ці кошти не зможуть забрати собі ні США, ні Росія, проте й Україна, ймовірно, теж. Ці активи можуть "зависнути" у невизначеному статусі на невизначений термін у Європі.

Що відомо російські активи?