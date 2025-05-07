У Путіна відповіли на заяву Келлога про 30-кілометрову демілітаризовану зону

Кіт Келлог заявив, що українська влада виступає за замороження бойових дій із Росією по поточній лінії фронту. Своєю чергою у Путіна відповіли, що "не бачать" цього бажання у Києва.

Прокоментував заяву спецпредставника Трампа прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Що Дмітрій Пєсков заявив про Україну

Прессекретар Путіна заявив, що Кремль начебто "не бачить" бажання України створювати демілітаризовану зону.

Москва поки що не чула від Києва будь-яких заяв про бажання встановити демілітаризовану зону вздовж лінії бойового зіткнення,

– зазначив Пєсков.

Нагадаємо, що спецпредставник президента США Кіт Келлог вважає, що українська сторона прагне заморозити бойові дії саме на поточних позиціях сторін.

За його словами, ЗСУ можуть відійти на 15 кілометрів, і аналогічний крок мають здійснити російські війська. Це дозволить створити 30-кілометрову демілітаризовану зону.

Також Келлог зазначав, що українці в хорошій позиції для мирних переговорів. На його думку, Україна готова до всеосяжного припинення вогню.