Прокомментировал заявление спецпредставителя Трампа пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что Дмитрий Песков заявил об Украине

Пресс-секретарь Путина заявил, что Кремль вроде бы "не видит" желания Украины создавать демилитаризованную зону.

Москва пока не слышала от Киева каких-либо заявлений о желании установить демилитаризованную зону вдоль линии боевого соприкосновения,

– отметил Песков.

Напомним, что спецпредставитель президента США Кит Келлог считает, что украинская сторона стремится заморозить боевые действия именно на текущих позициях сторон.

По его словам, ВСУ могут отойти на 15 километров, и аналогичный шаг должны осуществить российские войска. Это позволит создать 30-километровую демилитаризованную зону.

Также Келлог отмечал, что украинцы в хорошей позиции для мирных переговоров. По его мнению, Украина готова к всеобъемлющему прекращению огня.