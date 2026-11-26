Заяви Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа про "гросмейстера" та "гуманіста" Путіна лунають виключно заради того, щоб не зірвати обміни полоненими. Ба більше, вже на початку січня перемовників Дональда Трампа можуть змусити піти у відставку через перевірки в Конгресі США.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, представники команди Дональда Трампа наразі лише тимчасово виконують дипломатичні функції.

Чому лунають заяви про "гуманіста" Путіна?

Експерт зазначив, що скандальна риторика американських перемовників пов'язана зі специфічним підходом до переговорів із главою Кремля. Зокрема, йдеться про спроби задобрити російського диктатора заради конкретних гуманітарних результатів.

Щодо цих всіх заяв щодо гуманіста Путіна від Віткоффа та гросмейстера від Кушнера, я це сприймаю суто заради того, щоб не зірвати обмін полоненими. Тобто ніякої іншої мети подібних заяв не може бути, тому що треба все ж таки, враховуючи, скажімо так, характер Путіна, давати йому якісь солодощі, щоб він не заважав в дуже важливій справі, справі обміну полоненими,

– каже Іван Ус.

Він підкреслив, що ані Віткофф, ані Кушнер насправді не вважають очільника Кремля видатним стратегом чи миротворцем. Вони чудово усвідомлюють, що за подібні компліменти агресору згодом доведеться нести юридичну та політичну відповідальність перед американським народом.

Ніяким гросмейстером чи гуманістом вони його вважати не можуть, хоча б тому, що за це прийдеться відповідати перед американським конгресом і перед американським законом. Тому, чесно кажучи, вартість цих слів наближається до нуля,

– зазначає головний консультант.

Експерт пояснив заяви Кушнера та Віткоффа про Путіна: відео

Коли перемовників Трампа можуть замінити?

Іван Ус закликав сприймати Кушнера та Віткоффа як людей, які добувають свій термін у статусі перемовників. Положення справ кардинально зміниться 3 січня після перезавантаження Конгресу США.

Коли буде перезавантаження Конгресу США, то там миттєво буде створена велика кількість різних комісій. І одна з цих комісій буде займатися тим, чому непрофесійні дипломати Кушнер і Віткофф займаються зовнішньою політикою США,

– наголошує Іван Ус.

На думку аналітика, коли між адміністрацією Трампа та Конгресом почнуться дискусії щодо недопущення третього імпічменту, конгресмени висунуть чітку вимогу. Однією з головних умов стане усунення непрофесійних дипломатів від переговорного процесу.

Щось підказує, що як тільки почнуться ці слухання в Конгресі США, і будуть викликати і Кушнера, і Віткоффа, на всій цій комісії вони будуть казати, що ми це казали суто заради оцих обмінів і не більше,

– каже експерт.

Чому в США критикують нову логіку Вашингтона?

Іван Ус зазначив, що команда Трампа кардинально змінила філософію міжнародних відносин. Якщо на початку вторгнення завданням було покарання агресора, то зараз дедалі частіше звучать заклики до переговорів та чиниться тиск на жертву війни.

Водночас намагання вибудувати дружні стосунки з Кремлем викликають обурення в самих Сполучених Штатах. Навіть представники руху MAGA наголошують, що Росія допомагає вбивати американських військових в Ірані, а тому за визначенням не може бути партнером для США.

Експерт резюмував, що Україні варто тверезо оцінювати процеси у Вашингтоні. Навіть після виборів до Конгресу не слід робити сліпу ставку на одну політсилу, а натомість важливо вибудовувати діалог із центристами з обох партій, які зацікавлені в системному тиску на Москву.