Зараз ми маємо повний і тотальний контроль над повітряним простором Ірану, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що озброєння Ірану не зрівняється з американським. Тож Сполучені Штати беруть повітряний простір країни під свій контроль.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пост президента США в його соціальній мережі Truth Social.

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США планує контролювати небо в Ірані

Дональд Трамп хоче завершити конфлікт між Іраном та Ізраїлем та хотів би, щоб країни провели переговори. Для кращого моніторингу ситуації повітряного простору Ірану США хоче використовувати своє обладнання й фактично мати контроль над небом країни.

Іран має добрі радари та інше оборонне обладнання, і їх було багато, але воно не зрівняється з американським обладнанням, розробленим і виробленим у США. Ніхто не робить це краще, ніж стара добра Америка,

– заявив Дональд Трамп.

До слова, президент США зазначив, що він дає Ірану та Ізраїлю 48 годин, щоб ситуація стала зрозумілішою. За цей час можна буде встановити, чи планує Ізраїль припиняти чи посилювати атаки по Ірану. Трамп хоче, щоб конфлікт між країнами повністю завершився, а не лише сталося припинення вогню.

Американський лідер також підтримує знищення ядерної програми Ірану. Він сподівається на її ліквідацію задовго до потенційного втручання США до таких дій.