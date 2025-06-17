Лідери Європи наголошують, що Росія не може брати участь у мирному процесі через злочини, вчинені її режимом. Детальніше про це 24 Каналу розповів політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

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Чому Трамп хоче зробити Путіна перемовником по Ірану

"Трамп бачить Путіна хорошим поліцейським. Так, російського терориста, який перетворив найбільшу країну на державу-терориста", – сказав політолог.

Щодо Сполучених Штатів Америки, Трамп не позиціює їх як державу, яка стоїть понад процесом. Навпаки, він натякає, що США можуть безпосередньо включитися в операції на боці Ізраїлю. Навіть у своїй відповіді президенту Франції Еммануелю Макрону Трамп логічно дає зрозуміти, що він працюватиме над припиненням вогню та деескалацією конфлікту на Близькому Сході.

Зараз Трамп подає сигнал, що Іран має швидко підписати угоду не лише щодо ядерної програми, а й з обмеження балістичних озброєнь та програми безпілотників "Шахед". Через такі погрози Трамп намагається змусити аятолу Алі Хаменеї та іранського президента Масуда Пезешкіана сісти за стіл переговорів.

Трамп використовує Путіна, як сам себе позиціює в російсько-українській війні, – і це дико,

– наголосив Ігор Чаленко.

Політолог вважає правильним, що президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прямо заявили, що за жодних обставин неможливо допустити безпосередню участь Росії в переговорному процесі щодо Ірану. Сьогодні у Путіна немає достатньої репутації для цього, адже у нього "руки в крові". Те, що він робить останніми днями в Україні, лише підтверджує, що він не може бути "голубом миру".