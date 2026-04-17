США відкладуть поставки зброї до низки країн Європи: у Reuters назвали причину

США відкладають поставки зброї до деяких країн Європи через війну на Близькому Сході. Затримки постачань до країн Балтії та Скандинавії, за словами європейських чиновників, послаблюють їхню обороноздатність.

Про це інформує агентство Reuters.

Дивіться також Зброя Кім Чен Ина атакує Україну: експерти розповіли про ракети КНДР, які використовує Росія

Чому США скоротять поставки зброї до Європи?

США повідомили окремим європейським партнерам про те, що частина раніше узгоджених контрактів на постачання зброї може бути відкладена. Причиною називають довготривалу війну з Іраном на Близькому Сході, оскільки це виснажує наявні ресурси зброї.

У виданні із посиланням на п'ять джерел зауважили, що затримки можуть зачепити декілька європейських держав, включно із країнами Балтії та Скандинавського регіону.

Ідеться про зброю, яку країни Європи придбали у межах програми продажів військової техніки за кордоном (FMS), зокрема про різні види боєприпасів – ті, що можуть використовуватися як для наступальних, так і для оборонних цілей. Білий дім і Держдепартамент передали запити до Пентагону, який не відповів на запит про коментар.

Ситуація, що складається свідчить, що війна США та Ізраїлю проти Ірану, яка розпочалась 28 лютого 2026 року, вже впливає на можливості Вашингтона постачать основні види озброєння та боєприпасів. Тоді як європейські посадовці зазначаються, що через це опинились у складній ситуації.

Довідка! У межах програми FMS інші країни купують американську зброю за підтримки та погодження уряду США. За президентства Дональда Трампа Вашингтон активно закликав європейських союзників по НАТО більше закуповувати саме американське озброєння, зокрема через FMS, аби частково перекласти відповідальність за оборону Європи зі США на самих європейців.

Нині затримка поставок зі США викликає розчарування у європейських столицях, тож деякі чиновники віддають перевагу озброєнню, виготовленому в країнах Європи.

Reuters зауважує, що США скоротили кількість запасів зброї ще до початку війни з Іраном. Тут мовиться і про артилерійські системи, боєприпаси та протитанкові ракети. Це пов'язують із вторгненням Росії в Україну у 2022 році і початком операцій Ізраїлю у Газі наприкінці 2023 року.

З початку війни на Близькому Сході Тегеран випустив сотні балістичних ракет та БпЛА по регіону – їх перехоплювали дороговартісні ракети-перехоплювачі PAC-3 Patriot, які, наприклад, Україна використовує для захисту своєї енергетичної та військової інфраструктури від балістичних ракет.

Важливо! Видання CNN 11 квітня зауважило, що Іран невдовзі може отримати системи ППО від Китаю, ідеться про зенітно-ракетні комплекси, відомі як ПЗКР. Така зброя становитиме велику загрозу для американської авіації. Тоді як Китай повністю відкидає такі припущення, мовляв, усі подібні заяви є брехнею та пропагандою.

Війна на Близькому Сході: останні новини