Білий дім підтвердив призупинку частини військової допомоги Україні

Речниця Білого дому прокоментувала інформацію про призупинку частини військової допомоги Україні на тлі війни з Росією. Вона підтвердила це, додавши, що рішення ухвалили з метою поставити США на перше місце.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар речниці Білого дому Анни Келлі для CBS News.

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Що про затримку постачання зброї кажуть у Білому домі

Анна Келлі підтвердила, що Пентагон зупинив деякі обіцяні постачання боєприпасів для України.

Рішення ухвалено з метою поставити інтереси Америки на перше місце після перегляду Міністерством оборони нашої військової підтримки інших країн по всьому світу,

– додала вона.

Один з американських посадовців пояснив, що причиною стали побоювання щодо критичного зниження запасів зброї в арсеналах США. "Сила Збройних сил США залишається беззаперечною – просто запитайте Іран", – наголосила Келлі.

Водночас адміністрація президента США поки не уточнила, які саме види озброєння виведено з доставки, і в яких масштабах відбувається згортання.

Обізнані джерела розповіли NBC News про зброю, яку затримали. Серед неї десятки ракет Patriot і Stinger, понад 100 ракет Hellfire, понад 250 високоточних систем GMLRS та тисячі 155-міліметрових снарядів до гаубиць.