Білий дім підтвердив призупинку частини військової допомоги Україні
- Білий дім підтвердив призупинку частини військової допомоги Україні через побоювання щодо зниження запасів зброї в США.
- Серед затриманої зброї: ракети Patriot і Stinger, Hellfire, системи GMLRS і 155-міліметрові снаряди.
- Пентагон ухвалив рішення поставити інтереси Америки на перше місце, не уточнюючи деталі про масштаб скорочення поставок озброєння.
Речниця Білого дому прокоментувала інформацію про призупинку частини військової допомоги Україні на тлі війни з Росією. Вона підтвердила це, додавши, що рішення ухвалили з метою поставити США на перше місце.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар речниці Білого дому Анни Келлі для CBS News.
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Що про затримку постачання зброї кажуть у Білому домі
Анна Келлі підтвердила, що Пентагон зупинив деякі обіцяні постачання боєприпасів для України.
Рішення ухвалено з метою поставити інтереси Америки на перше місце після перегляду Міністерством оборони нашої військової підтримки інших країн по всьому світу,
– додала вона.
Один з американських посадовців пояснив, що причиною стали побоювання щодо критичного зниження запасів зброї в арсеналах США. "Сила Збройних сил США залишається беззаперечною – просто запитайте Іран", – наголосила Келлі.
Водночас адміністрація президента США поки не уточнила, які саме види озброєння виведено з доставки, і в яких масштабах відбувається згортання.
Обізнані джерела розповіли NBC News про зброю, яку затримали. Серед неї десятки ракет Patriot і Stinger, понад 100 ракет Hellfire, понад 250 високоточних систем GMLRS та тисячі 155-міліметрових снарядів до гаубиць.