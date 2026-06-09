У Москві можуть готувати росіян до завершення війни: з’явилися деталі можливого сценарію Кремля

У Москві, ймовірно, готують російське суспільство до можливого завершення війни проти України та зміни офіційної риторики. Кремль нібито може подавати це як "перемогу" і перебільшувати досягнення російської армії на фронті.

Про це йдеться в колонці The Atlantic із посиланням на витік матеріалів з офісу Сергія Кирієнка – колишнього прем'єр-міністра Росії, а нині високопоставленого чиновника в адміністрації Путіна.

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За даними джерел, російська влада може називати свою армію "найбоєздатнішою у світі", й подавати незначні територіальні здобутки як великий успіх та "перемогу".

Окрім цього, верхівка Кремля планує поширювати тезу, що після війни Європа зазнала потужного економічного удару, тож не зможе швидко відновитись, тоді як Україна буцімто незабаром припинить своє існування.

Журналісти пишуть, що керівник ОП Кирило Буданов припускає, що можливе обмеження телеграм у Росії може бути частиною підготовки до зміни інформаційної політики. Зокрема йдеться про формування умов, за яких у російському інформаційному просторі залишиться лише офіційна позиція.

Водночас, за даними автора, Буданов допускає, що переговори, ініційовані адміністрацією Дональда Трампа, можуть призвести до припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту вже цього року.

Тож 4 червня український президент Володимир Зеленський звернувся до російського диктатора у відкритому листі, де запропонував проведення особистих переговорів між лідерами та припинення вогню. Путін таку ініціативу відкинув, а також заявив, що "сенсу" у такій зустрічі він не бачить.

Втім, журналісти зазначають, що Росія має кілька можливих сценаріїв подальших дій – від продовження ударів по українських містах і спроб зруйнувати енергосистему до нової "часткової" мобілізації та наступальних дій попри значні втрати.

Разом із тим характер війни та лінії фронту можуть змінити дронові технології. Унаслідок активного використання безпілотників "прозора зона" між сторонами здатна суттєво розширитися та фактично набути вигляду демілітаризованої смуги. З часом, припускає автор, така лінія може стати тимчасовим кордоном, який не визнаватиме жодна зі сторін, але який буде складно перетнути або посунути. Це не виглядало б як очевидна перемога України, але водночас стало б серйозним провалом для Путіна, оскільки його ключова ціль – знищення України як держави – не була б виконана.

Зауважимо, що під час засідання Ради Безпеки ООН представник США при Економічній та соціальній раді ООН Дан Негреа зазначив, що російська збройна агресія проти України стала справжньою стратегічною помилкою Путіна. Нині росіяни не здатні виконати плани вищого військового керівництва, а подальша ескалація лише загострить ситуацію.

У США закликали держави-члени ООН припинити підтримку дій Росії й додали, що військовим шляхом країну-агресорку не зупинити.