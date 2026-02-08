Не на Росію: на яку країну слід тиснути, щоб війна закінчилась

Зеленський заявив, що США нині тиснуть на Київ та Москву для того, аби закінчити війну до червня 2026 року. У Кремля особливих причин поспішати завершувати бойові дії наразі немає.

Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив політолог Максим Несвітайлов, зазначивши, що якби у Москви було бажання фіналізувати війну, вона б це зробила вже, на вигідних для себе умовах. Однак не йде на такий крок.

У США нема важелів тиску ні на Київ, ні на Москву

Якби війна завершилась завтра, то, як зазначив політолог, за Росією залишилися б окуповані за нею території. До того ж з неї поступово почали б знімати санкції, ба більше – вона, як агресорка, не несла б покарання. Проте навіть на таких умовах Путін не йде на припинення вогню.

"Але поки що росіяни бачать, що їхній терор працює через брак підтримки від наших західних партнерів, затримки постачань ракет до систем ППО. Їхній енергетичний терор дав свої плоди. Українці зараз страждають, відповідно слабне тил. Це відчуває на собі й фронт", – пояснив Несвітайлов.

Політолог наголосив, що звісно Росія відчуває економічні проблеми, але вони стосуються здебільшого пересічних громадян. А той прошарок суспільства, який й до цього жив добре, сьогодні теж особливих труднощів не відчуває. Ба більше, зі слів Несвітайлова, в Росії зросла кількість мільйонерів. Він вважає, що ті люди, які зрозуміли, що на війні можна заробляти, зацікавлені, аби Росія продовжувала її.

"Чи бачу я хоч мінімальний тиск з боку американців? Незначний бачу, іноді якийсь танкер затримують. Після цього виходять прихильники Трампа, кажучи про його силу і що тепер економіка Росії посиплеться. Але цього не відбувається. Та й направду сильних інструментів, важелів тиску на Україну в США також немає", – підкреслив Несвітайлов.

Якщо США припинять передавати Україні розвіддані, то, з його слів, варто розуміти, що їх обсяг становить 30%. Сценарій, що американці перестануть продавати нашій державі зброю, політолог вважає сумнівним, адже Сполучені Штати заробляють на цьому.

Аби пришвидшити завершення цієї війни, варто тиснути не на Україну і навіть не на Росію, а це потрібно робити в бік Китаю. Треба, щоб для Китаю ця війна перестала бути вигідною. Тоді дійсно з'явиться шанс,

– переконаний Несвітайлов.

Чи закінчиться війна до літа?

Політолог вказав на те, що він не бачить сьогодні реальних передумов, аби була змога до літа 2026 року встигнути завершити російсько-українську війну. Якщо США і Європа не почнуть тиснути на Китай, він прогнозує, що припинення вогню може відбутися не раніше 2027 року.

Китай економічно залежний від Європи й США. Понад 70% його ВВП залежить від торгівлі з ними. Наприклад, Україна залежна від торгівлі з Європою, а от зі Штатами – ні. У нас вона з американцями мінімальна, як і в Росії. Натомість вона абсолютно залежна зараз від Китаю,

– пояснив політолог.

Підсумовуючи, Максим Несвітайлов зазначив, що якби Європейський Союз разом зі Сполученими Штатами захотіли натиснути на Китай, то в них для цього були б всі можливості. Однак для цього потрібно перебувати у найвищій точці взаємин: в довірі та підтримці, а такої тісної дружби між ними наразі не спостерігається. Несвітайлов вказує на те, що причина цьому – Дональд Трамп.

Тоді доведеться домовлятися, але США з Китаєм не зможуть цього зробити. Як пояснив політолог, в них різні інтереси. А от Європа має шанси знайти спільну мову з Пекіном, бо йому немає сенсу з нею воювати, між ними відсутнє геополітичне суперництво.

Таке вікно можливостей постійно перебуває відкритим, тож політолог не виключає, що Європа може піти на такий крок хоч завтра. Однак, з його слів, важливо почати діяти до того, як Китай вирішить реалізовувати свій задум щодо Тайваню.

Яку роль відіграє Китай у війні?