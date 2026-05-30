Путін заявив про наближення кінця війни: у генсека ООН відреагували

29 травня, перебуваючи у Казахастані, Володимир Путін заявив, що війна в Україні наближається до завершення. Водночас, за словами диктатора, говорити про конкретні терміни в умовах активних бойових дій неможливо.

Кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку попросив речника генсека ООН Стефана Дюжарріка прокоментувати слова Путіна.

Дивіться також У США закликали Росію до миру та діалогу: Київ наполягає тиснути на Москву та Мінськ

Як відреагували в ООН на слова Путіна про терміни закінчення війни?

Речник генсека ООН заявив, що конкретної дати завершення війни немає, але в ООН прагнуть її якнайшвидшого та сталого завершення.

За його словами, цього можна досягти лише через реальну дипломатію та справедливе врегулювання, яке ґрунтуватиметься на повазі до суверенітету й територіальної цілісності України відповідно до Статуту ООН і міжнародних резолюцій.

Окремо Дюжаррік уточнив, що генсек надалі засуджуватиме усі атаки на цивільне населення та цивільні об'єкти.

Нагадаємо, що на пресконференції в Астані Володимир Путін запевняв,що окупанти нібито кожного дня мають успіхи на фронті. Диктатор заявляв, щ робить свої заяви про закінчення війни, враховуючи поточну ситуацію на полі бою.

Варто зауважити, що останнім часом Путін не вперше каже про наближення кінця війни. Зокрема, подібна заява прозвучала під час його виступу на 9 травня.

Аналітики CNN і The Guardian вважають, що заяви Володимира Путіна про можливе завершення війни можуть бути пов'язані зі зростанням проблем Росії на фронті та всередині країни. Експерти зазначають, що російська економіка зазнає дедалі більшого навантаження, армія стикається з нестачею особового складу, а суспільство втомлюється від затяжної війни. Водночас Україна посилює свої позиції завдяки розвитку безпілотних технологій і ударам по російській військовій та паливній інфраструктурі.

В Інституті вивчення війни попередили, що заяви Путіна про можливе завершення війни не свідчать про готовність Кремля до миру. На їхню думку, Росія й надалі дотримується своїх максималістських цілей щодо України.