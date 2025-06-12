Трамп заявив, що розчарований Росією та Україною
- Дональд Трамп висловив розчарування Росією та Україною через відсутність мирної угоди.
- Він висловив сподівання на досягнення угоди, наголосивши на жертвах серед людей.
Президент США Дональд Трамп висловив розчарування Росією та Україною через відсутність мирної угоди між країнами, наголосивши на великих втратах.
Відповідну заяву американський президент зробив у коментарі журналістам у четвер, 12 червня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.
Дивіться також Цілком може статися, – Трамп натякає на ймовірний удар Ізраїлю по Ірану
Чому Трамп розчарований
Президент США знову розділив провину за відсутність мирного прогресу порівну між Україною та Росією.
Я дуже розчарований Росією, але я також розчарований Україною, бо думаю, що можна було б укласти угоду. І, знаєте, ми втрачаємо 5 – 6 тисяч людей на тиждень, здебільшого солдатів,
– заявив Дональд Трамп.
Також американський лідер наголосив на жертвах серед цивільного населення, які гинуть внаслідок ракетних атак на міста.
"Як би ви жили в будівлі, знаючи, що ракета має хороший шанс влучити в неї увечері? Це жахливо – так жити. Але ми досягнемо угоди, хоча я й розчарований, що цього досі не зроблено", – резюмував він.
Нагадаємо, вже минуло два тижні з того моменту, як президент Дональд Трамп пообіцяв визначитися, чи дурить його Володимир Путін щодо наміру досягти миру в Україні. Втім, ніяких змін не спостерігається.