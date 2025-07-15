Обіцянка Трампа озброїти Київ – не чітка, але була одна конкретна погроза Росії, – The Guardian

14 липня під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте Дональд Трампа пообіцяв надати Україні зброю, за яку заплатять інші країни Альянсу. Однак більше конкретики майже не прозвучало.

Жодних сум не назвали – тож важко оцінити, наскільки запропоноване постачання зброї може вплинути на ситуацію в Україні. Не було й чітких деталей про те, яку саме зброю буде поставлено, хоча Трамп згадав про системи Patriot, а Рютте додав, що йдеться про "ракети та боєприпаси", передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.

Дивіться також Дуже скоро: у Франції прогнозують велику війну у серці Європи

Який сигнал Трамп надіслав Путіну?

Невідомо, який обсяг закупівель міг би справді змусити Володимира Путіна замислитися над припиненням вогню. Але, в найпростіших термінах, будь-який пакет вартістю понад 10 мільярдів доларів безумовно був би потужним сигналом для Москви – особливо на тлі 67 мільярдів доларів, які майже за три роки надав Україні попередник Трампа, Джо Байден.

Проте одна конкретна погроза у бік Москви таки прозвучала: Трамп пообіцяв запровадити 100% тариф на товари з Росії, якщо Путін не погодиться припинити бойові дії протягом 50 днів.

Утім, зважаючи на непослідовність Трампа у питаннях запровадження й скасування мит у минулому, важко сказати, чи буде ця обіцянка реалізована.

Однак без сумніву, у тональному плані понеділкові заяви Трампа є знаковим моментом. Хоча він не здавався роздратованим чи злим на Путіна, коли сказав: "Ми дуже незадоволені – я особисто – Росією", було помітно, що певне розчарування в російському лідерові таки з'явилось.

Хоча наразі брак конкретики навряд чи змусить Кремль просити про мир, зміна тону (а також готовність Європи платити за зброю) означає, що найважливіший союзник України все ще готовий підтримувати її в боротьбі за виживання,

– наголошують у The Guardian.