Брудна гра чи законний маневр: що відбувається на виборах у США

Виборчі перегони у США сколихнув новий скандал через появу кандидатів-двійників у бюлетенях. Ситуація загрожує радикально вплинути на результат голосування в одному з основних штатів.

Напружену ситуацію навколо виборчого процесу та звинувачення у маніпуляціях в ефірі 24 Каналу проаналізував політолог Валентин Гладких. Приводом для скандалу стала гнівна реакція Дональда Трампа, який заявив про нібито фальсифікацію виборів найвищого рівня на Алясці під час перегонів за крісло в Сенаті.

Як експерт оцінив технологію двійників у США?

Бурхлива реакція Трампа пояснюється тим, що Аляска є вкрай важливим штатом, де кожен голос може визначити долю партійної більшості в усьому Сенаті. За умов мінімального відриву між опонентами навіть невелике розпорошення голосів здатне кардинально змінити підсумковий баланс сил.

Коментуючи застосування кандидатів-двійників, експерт зазначив:

Правову оцінку цьому повинні давати суди, і я чомусь схильний думати, що ті люди, які використовували цей прийом на виборах на Алясці, добре обізнані із законом.

Політолог нагадав, що практика клонів свого часу широко використовувалася і в Україні, через що до вітчизняного законодавства навіть вносили спеціальні запобіжники щодо заборони зміни прізвищ чи імен кандидата безпосередньо перед голосуванням.

Політичний прагматизм проти наївного обурення

Водночас експерт переконаний, що організатори схеми на Алясці чудово обізнані з американським виборчим правом і навряд чи допустили пряме порушення закону:

Організатори схеми на Алясці чудово знають букву закону і балансують на межі дозволеного. Подібні технології… зародилися саме в американській системі й давно стали частиною політичної культури США. Тому гучне обурення досвідченого й прагматичного Трампа виглядає радше грою на публіку та спробою завчасно підготувати підґрунтя для оскарження результатів виборів,

– зазначив Валентин Гладких.

Варто зазначити, що нинішня боротьба за владу загострюється щодня, а експерти застерігають, як криза через вибори у США загрожує безпеці світу. До того ж градус протистояння підігріває і конфлікт Трампа та Обами, у межах якого політики публічно розкритикували одне одного.