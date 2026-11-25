У НАТО не готові перехоплювати російські ракети над Україною, навіть якщо ті летять у напрямку країн Альянсу. У Польщі пояснили, що така процедура створила б чимало ускладнень, а для її запровадження потрібна згода всіх союзників.

Про це повідомляє RMF24.

Чому НАТО не підтримує збиття російських ракет над Україною?

Заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що питання перехоплення російських повітряних цілей над українською територією обговорювали в Альянсі вже кілька місяців. Однак попередні переговори не привели до підтримки такого механізму.

НАТО жодним чином не підтримує це. Це створить численні ускладнення,

– сказав польський посадовець.

За його словами, раніше обговорення завершилися висновком, що така процедура не може бути запроваджена. Томчик також наголосив, що рішення щодо дій у повітряному просторі України має ухвалювати весь Альянс, а не окремі країни.

Для реалізації польської пропозиції знадобилася б і згода України – зокрема, надання попереджень про ракетні загрози та дозвіл союзникам діяти в українському повітряному просторі.

Що Польща пропонувала союзникам?

Раніше Bloomberg повідомило, що Варшава звернулася до країн НАТО з пропозицією розглянути можливість перехоплення російських ракет над Україною, якщо вони прямують у бік території Альянсу. Ініціативу обговорювали 23 листопада під час зустрічі послів країн НАТО в Брюсселі. За даними джерел агентства, деякі союзники поставилися до неї прихильно, однак спільної позиції не було.

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш також підтвердив, що дискусії тривають. Водночас він зазначив, що поки не бачить готовності та рішучості союзників перейти до таких дій.

Натомість після зустрічі в Брюсселі НАТО вирішило направити до Польщі літак раннього попередження та управління AWACS. Він має стежити за повітряною ситуацією над східною частиною країни.

Чому Польща порушила це питання?

Пропозиція Варшави пролунала після того, як 20 листопада під час масованої російської атаки на Україну три російські крилаті ракети Х-101 порушили повітряний простір Польщі та впали на її території.

Польські слідчі підтвердили, що уламки ракет виявили у трьох населених пунктах – Новому Ліповці, Руднику-над-Саном та Молодичі. Постраждалих унаслідок інциденту не було.