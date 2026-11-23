Про це повідомляє RMF24.

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Де в Польщі знайшли уламки російських ракет?

Окружна прокуратура в Любліні повідомила, що уламки ракет Х-101 виявили у трьох населених пунктах – Новому Ліповці, Руднику-над-Сяном та Молодичі.

За попередніми висновками слідчих, усі три ракети були виготовлені у IV кварталі 2026 року на заводах у місті Дубна Московської області Росії.

Прокуратура завершила огляд місць падіння в Новому Ліповці та Руднику-над-Сяном. У Молодичі роботи тимчасово призупинили, територію залишили під охороною, а обстеження планують продовжити вранці 23 листопада.

Усі вилучені уламки та криміналістичні сліди передадуть на подальші експертні дослідження.

Що відомо про падіння російських ракет у Польщі?

20 листопада під час російської атаки на Україну в Польщі виявили уламки повітряних об'єктів у трьох місцях. Спочатку польські посадовці припускали, що в країну залетіли дві ракети та один безпілотник.

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Об'єкти впали на незабудованих територіях. У Новому Ліповці ракета впала на поле поблизу лісу та загорілася, у Руднику-над-Сяном уламки знайшли в лісі, а в Молодичі вони опинилися приблизно за 280 метрів від дачного будинку. Людей у ньому не було, постраждалих не зафіксували.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав порушення повітряного простору ймовірною навмисною провокацією Росії.

Як Польща реагує на порушення повітряного простору?

Польща посилює увагу до захисту свого повітряного простору після інциденту. У понеділок, 23 листопада, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбудеться засідання Північноатлантичної ради, на якому обговорять порушення польського повітряного простору російськими ракетами.

У польському уряді також закликали НАТО посилити протиповітряну оборону країни та східного флангу Альянсу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на території Польщі впали 2 російські ракети та безпілотник.