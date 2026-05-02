США попередили союзників про тривалі затримки поставок зброї через дефіцит, – FT

США попередили союзників у Європі про затримки в постачанні озброєння. Причиною стало скорочення запасів на тлі війни з Іраном.

Про це пише Financial Times.

Кого і про що попередили США?

За даними видання, Пентагон попередив, зокрема, Велику Британію, Польщу, Литву та Естонію. Американці обговорювали й тривалі відтермінування у постачання зброї для країн Азії.

Вашингтон за останні два місяці використав великий обсяг озброєння на війну в Ірані. Цим занепокоєні не лише в Європі, а й в Україні. Високопоставлений український чиновник заявив виданню, що постачання озброєння почалось ще після загострення конфлікту США та Ірану. До того ж дефіцит озброєння змусив Вашингтон перекидати зброю з інших регіонів, в тому числі з Індо-Тихоокеанського.

Зростають й побоювання, чи вистачить у США ресурсів для стримування або перемоги над Китаєм у можливому конфлікті через Тайвань

Ситуація зі зброєю загострилась після напруження відносин США із союзниками по НАТО. Тоді президент Дональд Трамп критикував партнерів за недостатню підтримку у його війні з Іраном, нагадало медіа. Водночас джерела запевнили, що затримки є наслідком реального скорочення запасів, а не покаранням для Європи.

Експерти попередили, що затримки також можуть торкнутись американських союзників в Азії. Оскільки, наприклад, Японія та Південна Корея залежать, зокрема, від протиракетних систем Patriot.

Постачання якої зброї затримають?

За даними FT, затримки можуть торкнутись боєприпасів для HIMARS, NASAMS та інших. Тому у Пентагоні кажуть, що уважно оцінюють нові запити та вже погодженні поставки на озброєння, щоб вони відповідали оперативним потребам США.

Допомога Україні: останні заяви

Адміністрація американського лідер Трампа не заклала фінансування військової допомоги Україні за програмою USAI на 2027 рік. У бюджеті на 2026 рік на неї передбачали 400 мільйонів доларів.

До цього повідомлялось, що Пентагон розблокував 400 мільйонів доларів військової допомоги для України, які схвалював Конгрес.

Водночас директор Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов розповів, що союзники допомагають Україні по-різному, але наземні роботизовані комплекси для фронту переважно від українського виробника.