У Франції Гіттлер переміг Зеленського на місцевих виборах мера: звідки у них такі прізвища
- Франції пройшов другий тур муніципальних виборів, у якому ліві та їхні союзники перемогли у найбільших містах.
- Вибори показали зростання радикальних настроїв у країні.
Вчора, 22 березня, у Франції відбувся другий тур муніципальних виборів. Ліві та їхні союзники зуміли виграти у найбільших містах.
Перед першим туром прізвища цих політиків широко обговорювали в мережі через їхню схожість із лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером та Президентом України Володимиром Зеленським, про це повідомляють France info та BBC.
Що відомо про результати місцевих виборів у Франції?
У місті Арсі-сюр-Об кандидат від центристів, 75-річний Шарль Гіттлер переміг євроскептичного та націоналістичного Антуана Рено-Зеленського. Останній був здивований увагою, яка була прикута до нього і розповів, що Рено – це прізвище його батька, а Зеленська – матері, яка має польське коріння.
Поразка правих кандидатів стала головним підсумком виборів. Соціалістам та їхнім союзникам вдалося утримати владу у чотирьох найбільших містах країни: Париж, Марсель, Ліон та Лілль. У столиці лідер соціалістів Емануель Грегуар переміг праву колишню міністерку освіти Рашиду Даті та ультраліву Софію Чікіру. Ліві вже 25 років очолюють паризьку мерію. Новий мер заявив, що напередодні президентських виборів, які відбудуться у наступному році він протистоятиме правим та ультраправим.
Париж буде серцем опору цьому альянсу правих, який прагне забрати те, що ми вважаємо найціннішим і найтендітнішим: просту радість спільного життя,
– пообіцяв Грегуар своїм виборцям.
Про що свідчать результати місцевих виборів у Франції??
За підсумками виборів можна зробити висновок, що підтримка ультралівих стає більшою на периферії великих міст, де є концентрація робітників-іммігрантів, а також так званого інтелектуального пролетаріату. Натомість ультраправі партії мають більше підтримки у провінційній Франції, за межами великих міст.
Також важливим є той факт, що об’єднання лівих з ультралівими не принесло результату, а скоріше навпаки змушувало виборців обирати центристів та поміркованих правих. Коли ж помірні ліві відмовлялися об’єднуватись з радикалами – вони в більшості своїй вигравали, як це відбулося у Парижі, Марселі та Ліллі та інших містах.
Однак, незважаючи на загрозливе зростання популярності крайніх кандидатів, основні партії здобули більшість перемог, що вказує на те, що у гіпотетичному другому турі президентських виборів будь-який поміркований кандидат переможе свого опонента від крайніх, такий підсумок робить BBC.
