Перед первым туром фамилии этих политиков широко обсуждали в сети из-за их сходства с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером и Президентом Украины Владимиром Зеленским, об этом сообщают France info и BBC.
Что известно о результатах местных выборов во Франции?
В городе Арси-сюр-Об кандидат от центристов, 75-летний Шарль Гитлер победил евроскептического и националистического Антуана Рено-Зеленского. Последний был удивлен вниманием, которое было приковано к нему и рассказал, что Рено – это фамилия его отца, а Зеленская – матери, которая имеет польские корни.
Поражение правых кандидатов стало главным итогом выборов. Социалистам и их союзникам удалось удержать власть в четырех крупнейших городах страны: Париж, Марсель, Лион и Лилль. В столице лидер социалистов Эмануэль Грегуар победил правую бывшую министра образования Рашиду Дати и ультралевую Софию Чикиру. Левые уже 25 лет возглавляют парижскую мэрию. Новый мэр заявил, что накануне президентских выборов, которые состоятся в следующем году он будет противостоять правым и ультраправым.
Париж будет сердцем сопротивления этому альянсу правых, который стремится забрать то, что мы считаем самым ценным и самым претенциозным: простую радость совместной жизни,
– пообещал Грегуар своим избирателям.
О чем свидетельствуют результаты местных выборов во Франции?
По итогам выборов можно сделать вывод, что поддержка ультралевых становится больше на периферии крупных городов, где есть концентрация рабочих-иммигрантов, а также так называемого интеллектуального пролетариата. Зато ультраправые партии имеют больше поддержки в провинциальной Франции, за пределами крупных городов.
Также важным является тот факт, что объединение левых с ультралевыми не принесло результата, а скорее наоборот заставляло избирателей выбирать центристов и умеренных правых. Когда же умеренные левые отказывались объединяться с радикалами – они в большинстве своем выигрывали, как это произошло в Париже, Марселе и Лилле и других городах.
Однако, несмотря на угрожающий рост популярности крайних кандидатов, основные партии получили большинство побед, что указывает на то, что в гипотетическом втором туре президентских выборов любой умеренный кандидат победит своего оппонента от крайних, такой итог делает BBC.
Что происходит в политической жизни Франции?
- Недавно Владимир Зеленский посещал Париж, где имел встречу с Эммануэлем Макроном. Целью разговора был поиск новых путей давления на Россию.
- Во время встречи президент Франции назвал искусственными препятствия для старта переговоров о вступлении Украины в ЕС.
- Зато Дональд Трамп заявил, что Макрон "очень скоро" покинет свой пост. Это заявление президент США сделал после отказа Франции направить свои военно-морские силы для обеспечения безопасности в Ормузском проливе.