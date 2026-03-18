Об этом пишет BFMTV.
Как на выборах во Франции соревновались Гиттлер и Зеленский?
По итогам голосования 75-летний Гитлер получил 37,81% поддержки, тогда как 28-летний Рено-Зеленский набрал 29,99% и финишировал третьим. Несмотря на это, оба политика сойдутся во втором туре, который запланирован на 22 марта.
Необычные фамилии быстро подхватили пользователи соцсетей – их сравнивали с историческими и современными политическими фигурами. Сам Гитлер признается, что при жизни привык к шуткам из-за своего имени и давно перестал реагировать на них. Говорит, что оставил фамилию сознательно – мол, оно не определяет человека, и все зависит от его поступков. К тому же признает: "люди сразу его запоминают".
Его оппонент также не ожидал, что история с фамилией вызовет такой резонанс. Он объяснил, что двойная фамилия имеет семейное происхождение: Рено – от отца, а Зеленский (Zielenski) – от матери польских корней, которой он хотел отдать дань уважения.
По словам кандидата, сначала он думал, что шутки останутся в пределах соцсетей, но ситуация быстро вышла за эти рамки. Хотя он и понимает, почему людям это кажется забавным, лично не считает это смешным – одновременно и не обижается.
"Я понимаю, что людям это кажется забавным. Лично меня это не смешит, но и не обижает. Я бы предпочел, чтобы о городе говорили с чего-то другого, но по крайней мере тысячи людей слышали о муниципалитете. В Арси-сюр-Об у нас была битва Наполеона в 1814 году, а сегодня у нас дуэль между Карлом Гитлером и Антуаном Рено-Зеленским", – пошутил он.
Советник Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что орбановская партия "Фидес" выигрывала выборы несколько лет подряд, однако в этом году ситуация несколько изменилась. Согласно соцопросам, сегодня ее опережает оппозиционная политсила "Тиса" во главе с Петером Мадяром.
По его словам, венгерский премьер стремится путем спекулятивных действий и заявлений повысить свой рейтинг.
Виктор Орбан использует антиукраинскую риторику в своей предвыборной кампании. По всей стране размещены билборды с антиукраинскими призывами, созданные искусственным интеллектом. На них изображен Зеленский с другими европейскими чиновниками.