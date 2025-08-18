Зеленський може закінчити війну з Росією, якщо захоче, – Трамп

Президент США Дональд Трамп знову зробив неоднозначну заяву. Він вважає, що закінчення війни в України безпосередньо залежить від Володимира Зеленського.

За словами Трампа Зеленський може завершити війни, а може і продовжити боротьбу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис американського президента у соцмережі Truth Social.

До теми Саміт за участю Путіна на Алясці: Трамп відповів на закиди, що він зазнав поразки

Що заявив Трамп про війну та Зеленського?

На думку американського лідера, президент України Зеленський може практично негайно припинити війну з Росією, якщо захоче. Або ж продовжити боротьбу.

Згадайте, як усе починалося. Не повернути Обаму, який отримав Крим (12 років тому, без жодного пострілу),

– додав він.

Також він наголосив, що жодного вступу України в НАТО не буде.

"Деякі речі ніколи не змінюються" – підкреслив Трамп.

Водночас він анонсував "важливий день" у Білому домі 18 серпня. Адже ніколи не було там стільки європейських лідерів одночасно. Трамп зауважив, що для нього та для Америки загалом це велика честь приймати їх. Хоча, на його переконання, фейкові ЗМІ начебто переконуватимуть, що для Трампа – це велика втрата.