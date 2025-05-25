Саміт НАТО в Гаазі відвідають Зеленський і Трамп

За місяць у Гаазі відбудеться саміт НАТО. На ньому будуть присутні Трамп і Зеленський.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на WNL.

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Що буде на саміті НАТО в червні

Рубен Брекельманс, міністр оборони Нідерландів, підтвердив, що президент США Дональд Трамп візьме участь у саміті НАТО в Гаазі 24 червня.

На заході буде і президент України Володимир Зеленський. Але ще не відомо, чи зустрінуться лідери.

"НАТО дивиться, де в програмі Зеленський може мати гарне місце", – сказав Брекельманс.

Саміт НАТО 2025 року відбудеться на Всесвітньому форумі в Гаазі із 24 до 26 червня. Нідерланди приймуть його вперше. 32 країни НАТО зустрінуться, щоб обговорити військову підтримку України.

Рютте сказав: зустріч має остаточно затвердити, що країни "ніколи не повернуться до повторення того, що було з Мінськими домовленостями".