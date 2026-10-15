"Особливо важливий саміт": Зеленський та прем'єр Угорщини Мадяр проведуть першу зустріч

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр 16 жовтня проведуть першу двосторонню зустріч у Брюсселі. Переговори політиків відбудуться на полях саміту Європейського Союзу.

Про майбутні переговори написав угорський прем'єр у соціальній мережі Х.

Деталі зустрічі

Як зазначив Петер Мадяр, він вирушає до Брюсселя на "особливо важливий" саміт ЄС.

На порядку денному — подальше посилення захисту зовнішніх кордонів Європи, подолання енергетичної кризи, а також семирічний бюджет ЄС, який має вирішальне значення для економічного зростання Угорщини,

– додав він.

Зустріч Мадяра із президентом Зеленським запланована на ранок п'ятниці.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про готовність української сторони до такої зустрічі. "Потрібно погодити час, є графік Президента України, але якщо погодимо час і місце, то відбудеться", зазначив дипломат.

Нагадаємо, раніше ми писали, що прем'єр Угорщини позитивно відреагував на ухвалення в Україні закону про освіту нацменшин. Він заявив, що поправки суттєво полегшують використання рідної мови дітьми угорської національності на Закарпатті, і це розблоковує шлях нашої держави до Євросоюзу.

Також цими днями українська влада активно готується до важливих перемовин із ЄС. Володимир Зеленський наголошував, що серед головних завдань – забезпечити необхідне фінансування на 2026 та 2027 роки для збереження стійкості держави.