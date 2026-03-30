Трамп сказав, чи живий Моджтаба Хаменеї
- Дональд Трамп заявив, що США не знають точно, чи живий Моджтаба Хаменеї, але припускають, що він у поганому стані.
- Трамп зазначив, що Іранська "стара гвардія" була замінена новими людьми, які здавалися розсудливішими, та закликав Іран укласти угоду.
Дональд Трамп відповів, чи живий Моджтаба Хаменеї. Також він сказав, що відбувається в Ірані зараз.
Про це повідомляє The New York Post.
Чи живий Хаменеї-молодший?
Журналісти поставили це питання Трампу, на що він у своєму дусі заявив, що США не знають.
Ми думаємо, що, ймовірно, так, але в надзвичайно поганому стані,
– сказав він.
Також Трамп підкреслив, що син Алі Хаменеї, який заступив загиблого батька на посаді верховного лідера Ірану, так і не з'являвся на публіці. А тому, імовірно, він серйозно поранений, якщо не мертвий.
За словами лідера США, стару гвардію Ірану фактично знищили та замінили новою групою.
Ми маємо справу з абсолютно новою групою людей. І досі вони були набагато розсудливішими,
– висловився Трамп.
Приблизно за тиждень він пообіцяв розповісти, чи готовий спікер парламенту Ірану Мохаммед Багер Галібаф співпрацювати зі США. Саме цю людину називали такою, яку в США бачать найбільш "договороспроможною".
Тож Трамп закликав Іран укласти угоду, доки не стало пізно.
Цікаво! В Ірані вважають Україну "співучасницею агресії", разом зі США та Ізраїлем. Про це постійний представник Ірану при ООН Амір Саїд Іравані написав у листі до ООН. Причина – відправлення українських фахівців з протидії дронам на Близький Схід.
Коли закінчиться війна в Ірані?
Доктор економічних наук та голова Advanter Group Андрій Длігач розповів 24 Каналу, що радикальної зміни влади в Ірані не відбулося, тобто США не досягнули своєї мети. А інші країни регіону стали просто заручниками політики США.
Тим часом в Америці не можуть сказати, скільки ще триватиме війна в Ірані. Але серед республіканців є думка, що заради продовження бойових дій можна скоротити витрати на медицину.