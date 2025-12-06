У ЗМІ потрапила гостра розмова Зеленського з лідерами ЄС: хто за цим може стояти

Ймовірно, відбулась таємна розмова Еммануеля Макрона та Фрідріха Мерця з Володимиром Зеленський. Європейські лідери могли застерігати президента України у ненадійності США. Злив такої інформації міг бути не випадковістю.

Політолог, президент Аналітичного центру "Політика" Олег Лісний розповів 24 Каналу, що оприлюднення розмови може бути агресивною інформаційною кампанією. Однак цей злив, на його думку, не є чимось новим.

Дивіться також Після скандального "зливу": Макрон підтвердив єдність позицій ЄС та США

"Європейці бачить, що Сполучені Штати Америки не приховували своє бажання і плани про те, що вони хочуть тихо відійти в сторону і займатися лише американськими справами", – сказав політолог.

На що може вплинути злив розмови європейських лідерів?

Олег Лісний думає, якщо оприлюднення розмови буде вигідно європейським лідерам, то вони визнають, що вона відбулась, якщо ж ні, то заперечуватимуть все.

Крім того, тепер суспільство частіше чекає не на офіційні заяви політиків щодо важливих тем, а навпаки на злив якоїсь таємної інформації.

Я вважаю, що це технологія, оскільки здебільшого в інформаційне поле вкидається той настрій і ті новини, які могли взагалі не мати під собою підґрунтя, але вони вигідні для того, аби розвивати ту чи іншу переговорну лінію або лінію тиску на якусь державу,

– припустив політолог.

Також є припущення, що у медіа стало відомо про розмову Зеленського із лідерами Німеччини та Франції неспроста. Мовляв, це було зроблено навмисне, аби вплинути на американців, які дійсно могли замислюватись над тим, аби зменшити свою участь у російсько-українській війні.

За словами Олега Лісного, таким чином Європа намагається прикрити свою нерішучість у підтримці України, виправдовуючись, начебто не надійністю США.

Це дуже інфантильна позиція, адже у Європи є важелі та інструменти, аби показати свою дієвість,

– додав він.

Однак перекладати свою відповідальність на інших не можна, адже це саме Європі загрожує російська агресія, тому європейці мають самостійно докладати максимум зусиль, щоб забезпечити свій захист і не сподіватись на когось іншого.

Який вплив Європа має на ситуацію в Україні?