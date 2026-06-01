Конфлікт між Мадяром і президентом часів Орбана загострюється: що відбувається в Угорщині

Президент Угорщини Тамаш Шуйок відхилив вимогу нещодавно обраного прем'єр-міністра Петера Мадяра про його відставку, що спровокувало політичне протистояння між старим та новим керівництвом країни.

Про це пише агентство Bloomberg.

Як загострюється ситуація в Угорщині?

Видання повідомляє, що угорський президент заявив, що не планує достроково залишати свою посаду, посилаючись на конституційні повноваження та необхідність дотримання національного та європейського законодавства.

На його думку, глава держави має забезпечувати баланс між гілками влади та здійснювати контроль за діяльністю уряду. Водночас Петер Мадяр, партія якого отримала конституційну більшість у парламенті вимагає його відставки.

Раніше новообраний прем'єр-міністр оголошував дедлайн цього до 31 травня. У разі відмови він погрожував швидкими політичними змінами та усуненням посадовців, пов'язаних з попередньою владою, тобто Віктором Орбаном.

Петер Мадяр звинувачує попередню адміністрацію в бездіяльності стосовно корупційних скандалів і зловживань владою, які накопичувалися роками, тож він анонсував масштабні політичні і конституційні реформи.

Згідно з Конституцією країни, основні виконавчі повноваження належать прем'єр-міністру, тоді як президент здебільшого виконує представницькі функції. Але останній має право ветувати закони або повертати їх на розгляд.

На думку експертів, нинішнє політичне протистояння може призвести до суттєвих змін у державній системі. Причиною є те, що нова парламентська більшість має вдосталь голосів для внесення змін до Конституції.

До речі, VSquare, посилаючись на власні джерела, повідомляло, що на тлі можливих розслідувань злочинів попередньої влади в Угорщині, прихильники президента Дональда Трампа можуть влаштувати Віктора Орбана в ООН.