Містичне зникнення генерала ВПС у США: у справі з'явилися моторошні деталі

68-річний відставний генерал-майор Вільям Ніл Маккасланд зник 27 лютого за загадкових обставин. Ця історія набула широкого резонансу після того, як стало відомо, що Маккасланд володів секретною інформацією як щодо ядерної програми США, так і щодо НЛО.

Нещодавно у справі про генерала з'явився новий доказ. Правоохоронці опублікували фото Маккасланда за день до того, як він зник. Про це пише Daily Mail.

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Які нові деталі з'явилися у справі про зникнення генерала?

На знімку Маккасланд у сонцезахисних окулярах виходить із магазину спортивних товарів REI у Нью-Мексико з великою білою сумкою для доставки та ще одним невеликим предметом під лівою рукою. Що саме було у загадковому пакеті – невідомо. Подібні м'які пакунки часто використовують для пересилання одягу. Менший жовтий предмет у руці міг бути легким аптечним набором.

Генерал мав спокійний і зібраний вигляд, коли його бачили востаннє / Фото Офіс шерифа округу Берналільйо

Журналістка Лорен Конлін припустила, що Маккасланд міг забирати заздалегідь замовлені речі з магазину. Вона зазначила, що генерал не ніс стандартного пакета REI.

За словами дружини генерала Сьюзан Вілкерсон, у день зникнення її чоловік залишив удома телефон, гаманець, розумні пристрої та окуляри та близько 11:00 ранку вийшов із дому. Після цього його ніхто не бачив.

Цікаво, що перед тим, як піти Маккасланд також перевдягнувся в одяг, про який не знала його дружина. Із собою він узяв лише пару черевиків та револьвер калібру 38.

Окрім того, одна неназвана жінка стверджує, що напередодні зникнення генерала вона вечеряла разом з ним, а також представниками Космічних сил США.

За її словами, вона працювала з генералом, який досі був членом організації Kirtland Partnership – некомерційної структури, що займається підтримкою та розвитком бази ВПС Кіртленд у Нью-Мексико, великого військового дослідницького центру та лабораторії ядерної зброї.

Зустріч відбулася в ресторані Альбукерке близько 18:00 – ймовірно, за кілька годин після того, як було зроблено фото біля магазину REI.

Жінка, яка вечеряла з генералом, заявила, що того вечора він поводився незвично. За її словами, він "був не схожий на себе, якийсь відсторонений і мовчазний".

Також, як повідомила дружина, за кілька годин до зникнення Маккасланду призначили нові ліки через проблеми з пам'яттю та мисленням. Генерал звертався до лікарів через погане самопочуття, "туман у голові" та безсоння. Вілкерсон каже, що її чоловік вважав, що його стан погіршується і мозок "деградує".

Зауважимо, що жінка, яка вечеряла з Маккасландом перед зникненням, заявила, що його ім'я згадується у документах про НЛО, які мали оприлюднити. Вона стверджує, що ветеран ВПС мав дуже високий рівень доступу до секретної інформації.

Нагадаємо, що на початку травня ветеран ВПС США та інформатор у справах НЛО Девід Груш заявив, що Маккасланд був серед офіцерів, які керували засекреченими програмами з вивчення та відновлення нелюдських літальних апаратів.

Також, за словами Груша, генерал не співпрацював із законодавцями, які хотіли опитати його щодо можливих контактів США з позаземними цивілізаціями.

Тим часом експерти з розвідки припускають, що зникнення Маккасланда може бути пов'язане з іноземним шпигунством. Кар'єра генерала була пов'язана з кількома науковцями та працівниками ядерної сфери, які померли або зникли.

Колишній помічник директора ФБР Кріс Свекер каже, що у низці загадкових зникнень і смертей людей, пов'язаних із ядерними дослідженнями та ракетними технологіями, можуть бути ознаки злочину.

За його словами, навіть якщо йдеться про невелику групу людей, у цих випадках помітна певна закономірність. Він вважає, що ситуація достатньо серйозна, аби ФБР провело окреме розслідування.