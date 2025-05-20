"Економний" Трамп виділяє 175 мільярдів доларів на нову космічну систему ПРО "Золотий купол"

Президент США Дональд Трамп оголосив про старт масштабної програми створення космічного протиракетного щита під назвою "Золотий купол", вартістю 175 мільярдів доларів. Програма має на меті нейтралізувати ракетні загрози з боку Росії та Китаю шляхом розгортання системи із сотень супутників для виявлення, супроводу й перехоплення ворожих цілей.

Керівником амбітної ініціативи призначено генерала Космічних сил США Майкла Гетлайна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Трамп хоче створити нову систему ПРО "Золотий купол"

На пресконференції у Білому домі Трамп зазначив, що "Золотий купол" повинен забезпечити стратегічний захист США, а також підтвердив зацікавленість Канади в участі в ініціативі. В офісі прем'єр-міністра Канади Марка Карні повідомили про пошук розширення безпекового партнерства зі США, зокрема в рамках NORAD (Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки).

Хоча Трамп сподівається ввести систему в дію до завершення свого президентського терміну в січні 2029 року, експерти сумніваються у можливості реалізації проєкту в обумовлені терміни. За підрахунками Бюджетного управління Конгресу, повна вартість ініціативи може зрости до 831 мільярда доларів упродовж 20 років.

Рональд Рейган хотів цього багато років тому, але у них не було технологій,

– сказав Трамп, маючи на увазі космічну систему протиракетної оборони, яку в народі називають "Зоряними війнами", яку запропонував Рейган.

Програма отримала назву, навіяну ізраїльським "Залізним куполом", однак американський варіант буде космічного масштабу – з флотом супутників спостереження та ударними одиницями, здатними збивати ракети на ранніх етапах запуску. До розробки системи залучені такі компанії, як SpaceX, Palantir, Anduril, а потенційно ще й Lockheed Martin, L3Harris та RTX.

Республіканські законодавці запропонували початкові інвестиції у розмірі 25 мільярдів доларів для Golden Dome як частину ширшого оборонного пакету вартістю 150 мільярдів доларів, але це фінансування пов'язане зі спірним законопроєктом, який стикається зі значними перешкодами в Конгресі.