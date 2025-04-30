"Золотий купол" для США: Трамп знову анонсував будівництво протиракетного щита

Американський лідер Дональд Трамп анонсував будівництво протиракетного щита "Золотий купол" для захисту країни та населення від повітряних атак. Політик вже підписав відповідний наказ.

Про це Трамп заявив на великому політичному мітингу у Мічигані, інформує 24 Канал з посиланням на Obozrevatel.

Дивіться також Трамп вважає, що Путін з поваги до нього "не захоплюватиме всю Україну"

Американський протиракетний щит "Золотий купол"

За словами Трампа, у США вже був "Залізний купол", але назва нового проєкту йому більше до вподоби.

Нещодавно я підписав наказ про початок будівництва протиракетного щита "Золотий купол" для захисту нашої батьківщини від ракетного нападу. Ми називатимемо його "Золотим куполом". У нас був "Залізний купол". Але чомусь "Золотий купол" звучить для мене краще,

– сказав політик.

Після цього американський лідер запропонував присутнім проголосувати за кращу назву та жартував щодо цього.

"Я не знаю. Можливо, це не так. Що тобі більше подобається – "Золотий купол" чи "Залізний купол"? Давайте проголосуємо. "Золотий купол." О ні, я думаю, у нас проблеми", – сказав Трамп.

