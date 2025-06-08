Пентагон спеціально створив міфологію довкола НЛО: навіщо це знадобилося

У WSJ виклали результати перевірки, започаткованої Конгресом. Виявилося, що Пентагон зумисне дезінформував американців щодо НЛО. Ба більше, створив цілу міфологію довкола іншопланетян. І переслідував цілком конкретну мету.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на WSJ.

Дивіться також Роботи на Марсі в 2026 році: коли висадиться людина та що задумав Ілон Маск

Секрет "Зони 51" розкрито

Як виявилося, Вашингтон приховував не знання про позаземне життя, а відомості про надсекретні військові розробки. Саме для них призначалася так звана Зона 51 – наприклад, там випробовували стелс-літак F-117.

Довідка. Зона 51 (Area 51, відома як Watertown, Groom Lake і Homey Airport) – секретна база США в Неваді. Це військовий об'єкт ВПС, хоча її існування визнали тільки у 2013 році. Її посилено охороняють, а повітряний простір над нею обмежений для польотів. Поруч відбувалися ядерні випробування. Конспірологи стверджують, що в Зоні 51 проводять експерименти над прибульцями.

Оскільки F-117 мав "потойбічний" вигляд, простіше було видати його переміщення за проліт НЛО. А перевірку вразливості ядерних об'єктів – за світний червонувато-помаранчевий овал, який вивів з ладу ядерні ракети. Саме так сталося у 1967 році, коли у США провели випробування електромагнітного генератора, який імітував імпульс, здатний виводити з ладу обладнання. Інформацію про генератор приховували, щоб не було витоку інформації про вразливість ядерного арсеналу.

Ці факти стали відомі після створення AARO (All-domain Anomaly Resolution Office). Його спеціалісти перевіряли, чи можна пояснити інциденти біля військових об'єктів за допомогою земних технологій. Виявилося, що більшість інцидентів пов'язана з повітряними кулями, птахами і дронами. А "плавучі сфери", про які розповідали пілоти, виявилися віддзеркаленням сонця від супутників Starlink.

Також офіс AARO переглядав записи до 1945 року – оцінювали заяви колишніх військових про секретну програму Вашингтона зі збору інопланетних технологій. Для цього Конгрес надав AARO безпрецедентний доступ до найбільш засекречених програм США.

Втім, розслідування триває. Адже частина інцидентів може бути пов'язана з іноземними технологіями, зокрема, замаскованими китайськими літаками.

Проте десятиліття дезінформації з боку Пентагону призвели до того, що багато військових тепер щиро вірять у прибульців.