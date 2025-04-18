Ми тут взагалі ні до чого, – у Путіна хочуть відхреститися від зриву великоднього перемир'я

Очевидно, Дональдові Трампу не вдалося домогтися перемир'я в Україні до Великодня, 20 квітня. Російські пропагандисти вже визначилися, як будуть відхрещуватися від провини.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ. Там цитують близьке до внутрішньополітичного блоку путінської адміністрації джерело.

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"Ми тут взагалі ні до чого"

Для пропагандистських медіа існувала настанова – акцентувати на діалозі як такому, а не на обіцянках припинення війни. Попри це, росіяни буцімто "відчували підйом оптимізму на хвилі новин" про перемир'я.

Те, що мир до Великодня був нереальний, було зрозуміло відразу, наївністю ніхто не страждав. "Теликам" казали подавати ситуацію обережно, ніхто не стверджував, що справа в капелюсі – це здебільшого американці говорили. При цьому настрій певний все одно склався,

– каже неназваний співрозмовник.

Наразі головна задача Кремля – донести, що він "тут взагалі ні до чого", а "не домовилися" між собою нібито саме адміністрація Трампа й Зеленський.

Окрім того, країна-агресорка скаржиться на "низку принципових моментів", які досі не вирішено. Йдеться про "недоторканність" Херсонської та Запорізької областей, так звані "ДНР" і "ЛНР", а також зміну влади в Україні.

Інший політтехнолог вважає, що Трамп мусить супроводжувати свої "понти" якоюсь справою, тож шукає "місце, де він зможе домогтися результату", доки Росія продовжує війну.