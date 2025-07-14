У Німеччині заявили про "дуже позитивні сигнали" зі США щодо передачі Patriot Україні

У Німеччині повідомила про "дуже позитивні сигнали" з боку Сполучених Штатів щодо можливого продажу Україні систем протиповітряної оборони Patriot. Питання їх фінансування нині вирішується.

Про це заявив речник МЗС ФРН, передає 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Що відомо про закупівлю Patriot для України?

За словами речника, сторони наразі обговорюють деталі.

Зараз ведуться обговорення щодо умов реалізації, тобто скільки систем буде, хто їх візьме на себе та як вони будуть фінансуватися,

– сказав він.

На тлі цього міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 14 липня вирушив до Вашингтона з офіційним візитом. Там він планує провести перемовини з американським колегою, главою Пентагону Пітом Гегсетом.

Очікується, що ключовою темою зустрічі стане посилення підтримки України у боротьбі проти російської агресії.

Нагадаємо, як повідомляло видання Bloomberg, Німеччина планує купити дві системи Patriot для України.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що надішле Україні ракети до систем ППО Patriot. Він зазначив, що вони необхідні для захисту країни, тому що очільник Кремля Володимир Путін "розмовляє мило, але потім увечері всіх бомбить".