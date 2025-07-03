Не лише Україні: Пентагон тимчасово зупинив військову допомогу одразу кільком партнерам

США тимчасово поставили на паузу частину військової допомоги не лише Україні, а й іншим країнам. У Пентагоні пояснили це потребою перевірити власні арсенали, щоб не послабити обороноздатність США на тлі глобальних викликів.

Речник Пентагону Шон Парнелл наголосив, що нинішній перегляд допомоги – це прагматичний крок, який допоможе американському керівництву чіткіше планувати розподіл зброї між внутрішніми потребами та зовнішніми союзниками. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міністерство оборони США.

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Пентагон переглядає військові запаси

Шон Парнелл повідомив, що припинення допомоги охоплює не лише Україну, а й інших партнерів США. За його словами, рішення зумовлене тим, що Сполучені Штати хочуть переконатися: великі відвантаження зброї за кордон не послаблять власні стратегічні резерви.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії США надали Україні близько 66 мільярдів доларів військової допомоги, значна частина якої – техніка та боєприпаси, вилучені зі складів Пентагону.

Попри скорочення військової допомоги за кордон, Парнелл підкреслив, що американські військові "мають усе необхідне для виконання будь-якої місії будь-де у світі". Він додав, що мета Пентагону – виконувати програму "Америка понад усе" та підтримувати мир шляхом демонстрації сили.

Речник підкреслив, що завдяки перегляду ресурсів США мають намір забезпечити безпеку власних громадян і водночас продовжувати допомагати партнерам, зокрема Україні.

Парнелл підтвердив, що наразі Пентагон не розголошуватиме даних про кількість чи види боєприпасів, які планують постачати Україні, поки триває перегляд.

Нагадаємо, 2 липня пентагон призупинив постачання деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України через занепокоєння щодо низьких запасів зброї США. Рішення про зупинення поставок викликало занепокоєння серед союзників України в Конгресі через вразливість країни до російських авіаударів. США постачали Україні засоби ППО та високоточну зброю протягом останніх двох років за допомогою двох потоків підтримки.