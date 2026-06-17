Трамп запізнився на зустріч лідерів G7 і почав усім говорити, що він – бос

У францущькому місті Евіан-ле-Бен 17 червня тривають зустрічі "Групи семи". Американський лідер запізнився на один із етапів офіційних переговорів.

При цьому на зустрічі Дональд Трамп почав жартівливо стверджувати, що саме він тут нібито бос. Ці епізоди висвітлив моніторинговий ресурс Clash Report.

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Як Трамп запізнився на зустріч G7?

Очільник Білого дому прибув на заплановану зустріч G7 останнім. Інші лідери були змушені очікувати на його появу, про що сказав президент Франції Еммануель Макрон, вирішивши заповнити паузу уточненням організаційних моментів.

З'явившись перед "Групою семи", Дональд Трамп вирішив ледь не з порогу заявити, що він тут бос. Присутні сприйняли це зі сміхом, після чого президент США сів за круглий стіл і повноцінно долучився до зустрічі.

Трамп запізнився на зустріч, але наголосив, що бос тут нібито саме він: дивіться відео

Які підсумки зустрічі Зеленського, Трампа й Макрона?

Тристоронні перемовини між лідерами України, США та Франції відбулися 16 червня. За підсумками цієї зустрічі президент повідомив, що учасники саміту G7 засудили масований ракетний удар Росії по Україні, який стався 15 червня, та підтвердили незмінну підтримку Києва. За його словами, усі сторони погоджуються, що війну необхідно якнайшвидше зупинити, однак Росія не демонструє готовності до цього.

Глава держави також наголосив, що головні пріоритети – збільшення постачання зенітних ракет, передача ліцензій на їх виробництво, підготовка зимового пакета підтримки та посилення тиску на Росію.

Разом із тим, Зеленський зазначив, що країни G7 підтвердили підтримку євроінтеграційного курсу України та розвиток співпраці у сфері оборонних технологій.