Аби не втрапити в біду: Мерц перед зустріччю з Трампом вивчав його сварку із Зеленським

3 березня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц здійснив візит у США, де мав переговори з президентом Трампом. Німецький політик розповів, що готувався до цієї зустрічі, вивчаючи його суперечку із Зеленським у Білому домі.

Про це Фрідріх Мерц розповів в інтерв'ю Der Spiegel, опублікованому 29 квітня.

Як Мерц готувався до зустрічі з Трампом?

Скандальна зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським у Білому домі відбулася 28 лютого 2025 року. Тоді президент України прибув у США для підписання угоди про рідкісноземельні метали.

Нагадаємо, що після суперечки американський президент звинуватив українського у "неповазі до США" на "межі Третьої світової". Трамп обурювався, що Штати нібито образили у їхньому "заповітному Овальному кабінеті".



Сам Зеленський пояснив, що суперечка з Трампом була спровокована неправдивими історіями про ситуацію в Україні.

Тож після досвіду Зеленського Мерцу довелося з обережністю поводитися із Трампом.

Я спочатку кажу собі, що вести суперечливу дискусію в такій атмосфері не має сенсу. Я спостерігав за тими, хто намагався це робити, і вони опинялися не в найкращому становищі,

– зазначив журналістам німецький канцлер.

Політик розповів, що заздалегідь ознайомився із записом зустрічі президентів України та США в Овальному кабінеті.

Скандалів із Трампом Мерц не хотів і наголосив, що хоче мати добрі стосунки з президентом США.

Цікаво, що за кілька днів до зустрічі Мерц жорстко потролив Трампа і спародіював його голос. А все тому, що канцлер розповів, що в Німеччині скоротилася кількість заяв на надання притулку на 60%, але президент США не повірив йому.

Як пройшли переговори Мерца і Трампа?

Зустріч Мерца та Трампа пройшла теж непросто. Президент США критикував британського прем'єра Кіра Стармера під час зустрічі. Самому канцлеру теж дісталося. Трамп невдало пожартував про удар по Німеччині. Але Мерц покірно сприймав усі жарти, пам'ятаючи свої висловлювання за кілька днів до цього.

Лідери серед інших питань обговорили й війну в Україні. Канцлер Німеччини заявив, що Європа не готова прийняти угоду щодо України без своєї участі. Також він закликав США посилити тиск на Росію для досягнення реальних результатів у мирних переговорах. Варто зазначити, що ще в лютому Мерц песимістично оцінював мирні переговори. Він зазначав, що натепер Росія "в стані найглибшого варварства".

Через кілька тижнів після зустрічі, а саме 22 березня, лідери мали ще одну розмову, але вже телефонну. Серед головних тем була війна Росії проти України та напруження навколо Ірану.

Варто також зауважити, що у квітні Мерц припустив втрату територій України для мирної угоди з Росією. Політолог Володимир Фесенко зазначив 24 Каналу, що, ймовірно, йшлося про фактичну відмову від територій, а не юридичну. Тобто все вкладається в план України припинити війну на теперішній лінії розмежування.