Трамп зробив заяву про візит Путіна до Сі Цзіньпіна

Американський президент Дональд Трамп схвалив нещодавню зустріч своїх російського та китайського колег Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна у Пекіні.

Свою позицію з цього приводу він висловив у коментарі журналістам, передає DRM News.

Як Трамп прокоментував зустріч?

Репортери запитали Дональда Трампа про те, що він думає про зустріч китайського та російського лідерів, яка пройшла цього тижня. Президент США у відповідь назвав відповідні контакти між обома сторонами хорошими.

Я вважаю, що це добре. Я ладнаю з обома. Не знаю, чи церемонія була такою ж блискучою, як моя. Я дивився. Думаю, ми його перевершили. Думаю, ми його перевершили. Я ладнаю з Путіним. Я ладнаю з Сі,

– сказав він.

Володимир Путін протягом 19 – 20 травня перебуває у Китаї з офіційним візитом на запрошення голови КНР Сі Цзіньпіна. Візит приурочений до 25-річчя Договору про добросусідство, дружбу і співробітництво між країнами.

Зауважимо, що це перша закордонна поїздка російського диктатора цього року. У рамках візиту сторони обговорюють розвиток двосторонніх відносин, міжнародну ситуацію, а також шляхи поглиблення стратегічного партнерства.

Крім вищезгаданого, Володимир Путін та Сі Цзіньпін беруть участь у церемонії відкриття Років освіти Росії та Китаю на 2026 та 2027 роки. ЗМІ повідомляли, що однією з ключових тем переговорів є енергетична співпраця.

Зокрема, йдеться про газопровід "Сила Сибіру-2", який повинен з'єднати російські родовища Ямалу з Китаєм через територію Монголії. Кремль заявив, що сторони досягли "загального розуміння" стосовно можливого проєкту.

Однак остаточної угоди між сторонами підписано не було. Натомість за результатами переговорів очікується підписання спільної заяви та низки двосторонніх документів у сферах торгівлі, науки, технологій, а також освіти.

До речі. Політолог Олександр Краєв повідомляв 24 Каналу, що під час візиту до Китаю Володимир Путін прагне зберегти нинішню позицію Пекіна щодо війни в Україні та не допустити посилення тиску країни на Москву. Раніше неодноразово наголошували, що Китай може сприяти початку серйозного переговорного процесу.

Зауважимо, що пропагандистські ЗМІ раніше оприлюднили спільну заяву Росії та Китаю, у якій обидві сторони заявили про підтримку усунення "першопричин кризи в Україні" на основі дотримання принципів Статуту ООН.

Що відомо про візит Трампа у Китай?

Нагадаємо, минулого тижня Дональд Трамп відвідав Китай у рамках офіційного візиту та перебував у країні щонайменше 3 дні. Американський президент, зокрема узяв участь в особистій зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Серед тем, які обговорювали лідери, опинилося питання війни в Україні. За результатами зустрічі, як повідомив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, обидві сторони нібито висловили зацікавленість у завершенні конфлікту.

Експертка з питань Азійсько-Тихоокеанського регіону Наталія Плаксієнко-Бутирська у коментарі 24 Каналу повідомляла, що Росія уважно стежить за домовленостями між Китаєм та США, щоб координувати власну політику.