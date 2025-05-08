Пєсков відповів, чи Путін та Сі Цзіньпін говорили про війну в Україні

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Москви та вже зустрівся з російським диктатором Владіміром Путіним. Вони обговорили низку важливих питань.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ

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Путін зустрівся з Сі Цзіньпіном

Російський диктатор Владімір Путін заявив, що переговори Росії та Китаю "пройшли у теплій, товариській атмосфері та були змістовними й продуктивними". Водночас журналісти поцікавилися, чи обговорювали лідери війну в Україні.

Офіційно у Кремлі заявили, що не обговорювали ані припинення війни, ані будь-якого врегулювання.

Питання українського врегулювання поки що не обговорювалися на переговорах Путіна та Сі Цзіньпіна,

– заявив Пєсков.

Водночас росЗМІ повідомляють, що Путін і Сі Цзіньпін прийняли спільну заяву на тему "глобальної стратегічної стабільності". Однак жодних деталей щодо цього не повідомляли.

Раніше у ЗМІ повідомили, що Сі Цзіньпін і Владімір Путін планують відновити перемовини щодо проєкту "Сила Сибіру-2", який залишався недобудованим через суперечності. Росія, ймовірно, буде змушена добудувати газопровід за власний кошт, оскільки Китай відмовляється інвестувати, а постачання газу здійснюватиметься за низькою ціною.