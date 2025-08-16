Після переговорів 15 серпня Дональд Трамп і Володимир Путін виступили на спільній пресконференції. Президент США визнав, що жодної угоди немає, але начебто було "досягнуто значного прогресу".

Після саміту американський лідер дав інтерв'ю Fox News. Він вважає, що Путін хоче укласти угоду щодо України, передає 24 Канал із посиланням на BBC.

Чому не було угоди на зустрічі з Путіним?

Втім, Трамп зазначив , що "одна велика проблема" стала перепоною для досягнення домовленості. Водночас політик відмовився уточнити, що це за проблема.

Також Трамп похвалив очільника Кремля за те, що той погодився: якби він був президентом на момент вторгнення Росії в Україну, війни "ніколи б не сталося".

Американський лідер поклав провину на колишнього президента Джо Байдена за те, що той не зміг запобігти вторгненню Росії.

Нагадаємо, що на борту літака по дорозі в Аляску Дональд Трамп казав. що засмутиться, якщо його перемовини з Путіним не призведуть до негайного припинення вогню.

Раніше перед самітом, коментуючи свою майбутню зустріч з диктатором, президент США казав, що вона буде "пробною". Ці переговори потрібні, аби він міг побачити, чи серйозно налаштований Путін щодо припинення війни в Україні.