У Кремлі відповіли, чи готується зустріч Путіна з Трампом і Сі Цзіньпіном

Напередодні з'явилася інформація, що Сі Цзіньпін планує організувати тристоронню зустріч з Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Однак у Кремлі заявили, що їм нічого не відомо про це.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, якого цитують російські ЗМІ.

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Чи планує Путін зустріч із Трампом та Сі Цзіньпіном?

У Кремлі заявили, що не мають жодної інформації щодо можливої зустрічі Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Ми нічого не знаємо про можливість такої зустрічі,

– заявив Пєсков.

Нагадаємо, що The Times написали, що Сі Цзіньпін планує організувати тристоронню зустріч з Трампом і Путіним під час параду до закінчення Другої світової у Пекіні 3 вересня. У виданні нагадали, що раніше китайський та американський лідери вже обмінялися запрошеннями щодо взаємних візитів, але поки без конкретних дат.

Водночас аналітик Вень-Ті Сун вважає, що Трамп навряд чи погодиться на такий візит, оскільки воліє "відчувати себе великою людиною, що має історичне значення". За його словами, він волітиме зустрітися на території Сполучених Штатів.