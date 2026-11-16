У Кремлі заявили, що Україна стане однією з тем переговорів Трампа, Путіна та Сі в Китаї

Путін 18 – 19 листопада прибуде до китайського Шеньчженя на саміт АТЕС задля переговорів із лідерами США та Китаю. Ушаков назвав тристоронню зустріч головною подією і заявив про узгодження тем щодо війни в Україні.

Як повідомляють росЗМІ, Ушаков заявив, що окремі пункти порядку денного тристороннього саміту в Китаї сторони вже попередньо погодили. За його твердженням, переговори між російським та американським очільниками торкнуться пропозицій Вашингтона та Москви щодо врегулювання війни в Україні.

Що відомо про зустріч в Китаї

Підготовку зустрічі лідерів у Шеньчжені в загальних рисах розглядали під час нещодавнього візиту до Москви Кушнера та Віткоффа. Ушаков зазначив, що діалог планують вибудовувати з огляду на досвід союзництва держав у роки Другої світової війни та їхньої спільної роботи під час створення ООН.

Окрім тристороннього формату, програма візиту передбачає окремі двосторонні контакти на китайському майданчику. Зокрема, Путін та Сі Цзиньпін проведуть переговори 18 листопада у форматі робочого сніданку, де ключовою темою стане зовнішньополітична ситуація з акцентом на українське питання.

Варто зазначити, що заяви російської сторони суттєво контрастують із позицією Білого дому. Як раніше повідомлялося, у Вашингтоні наголошували, що під час тристоронніх перемовин у Китаї тему російсько-української війни порушувати не планують, оскільки Пекін не залучений до цих переговорних процесів.

Раніше також повідомлялося, що головною метою американської сторони на полях АТЕС називали питання контролю над ядерними озброєннями та ситуацію довкола Близького Сходу.