18 серпня Зеленський і Трамп разом із низкою європейських лідерів зустрілися у Білому домі. Обидва президенти висловили сподівання ця зустріч зрештою призведе до тристоронніх переговорів з Путіним.

Видання Reuters повідомило, коли ж може відбутися саміт трьох президентів – Зеленського, Путіна і Трампа, передає 24 Канал.

Коли і де може відбутися зустріч Зеленського, Путіна і Трампа?

У понеділок, 18 серпня, Трамп повідомив, що зателефонував російському диктатору та почав організовувати зустріч між Путіним і Зеленським. А уже після неї має відбутися тристоронній саміт, до якого долучиться й сам президент США.

Джерела Reuters в європейській делегації розповіло, що Трамп повідомив європейським лідерам, що саме Путін запропонував таку послідовність зустрічей.

Але Кремль офіційно ще не оголошував про свою згоду на це.

При цьому високопосадовець адміністрації США заявив, що зустріч Путіна і Зеленського може відбутися в Угорщині. А за словами канцлера Німеччини Мерца, статися це може уже протягом наступних 2 тижнів.