У США впевнені, що зустріч Путіна та Зеленського близько, – Axios
- США вважають, що зустріч Путіна та Зеленського є близькою після продуктивних тристоронніх переговорів у Абу-Дабі.
- Водночас український чиновник зазначив, що попри досягнення значного прогресу, залишається невпевненість щодо справжніх намірів Путіна припинити війну.
Тристоронні переговори 23 – 24 січня між США, Росією та Україною в Абу-Дабі американські чиновники назвали "продуктивними". Припускають, що невдовзі зустріч можна буде провести у Києві чи Москві.
Так, США вважають, що зустріч Путіна та Зеленського близько. Про це пише Axios.
Що кажуть у США про зустріч Зеленського і Путіна?
Команда Трампа після переговорів була дуже оптимістично налаштована. Вони говорили про те, що їм вдалося піти шляхом, який дозволить скоротить розриви в ключовому камені спотикання – територіальному контролі на сході України.
"Все обговорювалося. Нікого з обох сторін не збентежили дискусії. Ми не залишили поза увагою жодного питання під час обговорення, і нам не довелося нікого підштовхувати. Ми побачили багато поваги в кімнаті, тому що вони справді шукали рішення", – розповідали американці про переговори, зазначивши, що "був момент, коли всі виглядали майже як друзі".
Також у США стверджувати, що ця зустріч в Абу-Дабі була критичним кроком до переходу до наступного етапу переговорів.
Ми дуже близькі до зустрічі між Путіним і Зеленським… Ми вважаємо, що ці зустрічі мають відбутися до зустрічі між лідерами. Ми не думаємо, що ми недалеко від цього. Якщо ми продовжимо йти нинішнім шляхом, ми дійдемо до цього,
– зазначила американська сторона.
Тим часом український чиновник наголосив, що хоча досягнуто "значного прогресу", досі незрозуміло, чи справді Путін хоче припинити війну та чи надасть він своїм перемовникам можливість укласти угоду.
В Axios додали, що Білому дому нібито знадобилося кілька місяців, аби переконати Україну та Росію провести тристоронні переговори за посередництва США.
А заклали основу цьому зустріч Трампа та Зеленського в Давосі та Віткоффа і Кушнера з Путіним у Москві, які пройшли днями.
"І Путін, і Зеленський погодилися направити своїх перемовників. Це показує, що вони вірять у прогрес", – сказав один з американських чиновників.
А інший зазначив, що російський президент "хоче побачити дипломатичне врегулювання цієї війни".
Мирні переговори: останні новини
На тристоронніх переговорах в Абу-Дабі між Україною, США та Росією зосередилися на територіальних вимогах Росії щодо Донбасу та контролю над Запорізькою атомною електростанцією.
Також було досягнуто прогресу у військових питаннях, зокрема в обговоренні відведення військ та механізмів моніторингу припинення бойових дій. Водночас у політичному питанні прориву не було.
Наступний раунд тристоронніх переговорів США, України та Росії відбудеться 1 лютого в Абу-Дабі.