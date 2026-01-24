Укр Рус
24 січня, 23:58
У США впевнені, що зустріч Путіна та Зеленського близько, – Axios

Софія Рожик
Основні тези
  • США вважають, що зустріч Путіна та Зеленського є близькою після продуктивних тристоронніх переговорів у Абу-Дабі.
  • Водночас український чиновник зазначив, що попри досягнення значного прогресу, залишається невпевненість щодо справжніх намірів Путіна припинити війну.

Тристоронні переговори 23 – 24 січня між США, Росією та Україною в Абу-Дабі американські чиновники назвали "продуктивними". Припускають, що невдовзі зустріч можна буде провести у Києві чи Москві.

Так, США вважають, що зустріч Путіна та Зеленського близько. Про це пише Axios.

Що кажуть у США про зустріч Зеленського і Путіна?

Команда Трампа після переговорів була дуже оптимістично налаштована. Вони говорили про те, що їм вдалося піти шляхом, який дозволить скоротить розриви в ключовому камені спотикання – територіальному контролі на сході України. 

"Все обговорювалося. Нікого з обох сторін не збентежили дискусії. Ми не залишили поза увагою жодного питання під час обговорення, і нам не довелося нікого підштовхувати. Ми побачили багато поваги в кімнаті, тому що вони справді шукали рішення", – розповідали американці про переговори, зазначивши, що "був момент, коли всі виглядали майже як друзі". 

Також у США стверджувати, що ця зустріч в Абу-Дабі була критичним кроком до переходу до наступного етапу переговорів. 

Ми дуже близькі до зустрічі між Путіним і Зеленським… Ми вважаємо, що ці зустрічі мають відбутися до зустрічі між лідерами. Ми не думаємо, що ми недалеко від цього. Якщо ми продовжимо йти нинішнім шляхом, ми дійдемо до цього,
– зазначила американська сторона.

Тим часом український чиновник наголосив, що хоча досягнуто "значного прогресу", досі незрозуміло, чи справді Путін хоче припинити війну та чи надасть він своїм перемовникам можливість укласти угоду.

В Axios додали, що Білому дому нібито знадобилося кілька місяців, аби переконати Україну та Росію провести тристоронні переговори за посередництва США.

А заклали основу цьому зустріч Трампа та Зеленського в Давосі та Віткоффа і Кушнера з Путіним у Москві, які пройшли днями.

"І Путін, і Зеленський погодилися направити своїх перемовників. Це показує, що вони вірять у прогрес", – сказав один з американських чиновників. 

А інший зазначив, що російський президент "хоче побачити дипломатичне врегулювання цієї війни". 

