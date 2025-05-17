Путін потрапив у власну пастку, скликавши переговори у Стамбулі, – WSJ

Російський диктатор не хоче завершувати війну, і відповідно проти припинення вогню. Втім, щоб видаватися конструктивним в очах прихильного до нього Дональда Трампа, Путін ініціював прямі мирні переговори між Росією та Україною у Стамбулі.

Володимир Зеленський прийняв виклик Путіна і запросив того на особисту зустріч у Стамбулі. Однак російський диктатор проігнорував це "запрошення". До турецького міста він відправив ту ж делегацію низького рівня, що й у 2022 році. Цим самим очільник Кремля показав, що він не готовий до мирної угоди, передає 24 Канал із посиланням на WSJ.

Дивіться також У СБУ розпочали підготовку до проведення масштабного обміну полоненими

Як Путін зазнав дипломатичної поразки у Стамбулі

Жорстка тактика Путіна ризикує роздратувати Трампа, який останнім часом проявляє невдоволення через впертість російського лідера та стикається з тиском у США щодо посилення санкцій проти країни-агресорки. Європейські лідери, у свою чергу, побачили шанс нарешті переконати Трампа бути рішучішим у вимогах до Путіна.

"Путін сам загнав себе в кут, не з'явившись", – заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після відмови очільника Кремля прибути до Стамбулу на зустріч із Зеленським.

Європейська ініціатива, яка, за словами дипломатів, мала на меті показати Трампу, що Путін ігнорує його посередництво, стала важливою перемогою для Зеленського і його союзників. Вони довго боролися з критикою Трампа про "пасивність" Європи у вирішенні найбільшої сухопутної війни в Європі з часів Другої світової.

"Це дозволило Європі нарешті стати стороною миру", – сказав Іван Крастєв, науковець Інституту гуманітарних наук у Відні, який неодноразово зустрічався з Путіним.

Тепер, за словами експерта, Путіну доведеться пояснювати Трампу, чому він відмовляється від його мирної ініціативи, незважаючи на згоду Зеленського, а також підтримку лідерів таких країн, як Туреччина та Бразилія.

Відмова Путіна від особистої участі у переговорах в Стамбулі й делегування лише молодших представників фактично виключила можливість серйозних переговорів або зобов'язань щодо припинення вогню, вважає Сінан Улґен, директор стамбульського аналітичного центру EDAM.

Зеленський використав ситуацію на повну, заявивши перед переговорами: "Трампу потрібно усвідомити, що Путін насправді бреше".

Тим часом ЄС готує нові санкції проти Москви, включно з офіційною забороною на запуск газопроводу "Північний потік-2". Його завершили наприкінці 2021 року, але він так і не запрацював через напад Росії на Україну. Частина труби була підірвана у 2022 році українськими спецпризначенцями та цивільними водолазами.

Фактично, останні дипломатичні дії Європи мали на меті також посилити тиск на США, щоб ті долучилися до жорсткіших санкцій, каже Джон Гербст, колишній американський дипломат, а нині директор в Atlantic Council у Вашингтоні.

Утім, питання залишається: чи готовий Трамп використати свій вплив, щоб змусити Путіна рухатися до миру – особливо щодо закриття економічної артерії Росії: її енергетичного експорту.

"Щоб це сталося, Трамп має чітко усвідомити, що з боку Москви немає волі до миру. Не впевнений, що Трамп це вже зрозумів", – підсумував Улґен.