Говорили і про Україну: Трамп зустрівся з Ердоганом на саміті НАТО у Гаазі

Американський лідер Дональд Трамп і його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган зустрілися на полях саміту НАТО в Гаазі. Політики обговорили регіональні та глобальні питання, а також двосторонні відносини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інформаційне агентство "Анадолу".

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Трамп і Ердоган зустрілися на саміті НАТО

Сторони обговорили припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, а також інші регіональні та глобальні проблеми.

Як повідомляє видання, Ердоган привітав припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, "досягнуте завдяки зусиллям президента США".

Турецький лідер закликав до міцного миру, припинення кризи в Газі та діалогу щодо України.

Крім цього, Ердоган також наголосив на великому потенціалі співпраці його країни зі США у сфері енергетики, інвестицій та оборони. Також обидва політики наголосили на важливості зміцнення стримувального потенціалу НАТО.

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Нагадаємо, Дональд Трамп заявляв, що, ймовірніше, зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО.

Сам Володимир Зеленський в інтерв'ю для Sky News казав, що команди обох сторін працюють над їх з Трампом зустріччю, проговорюють час.