Організатори майбутньої зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна обрали єдине місце, куди приїдуть президенти. Саміт відбуватиметься в місті Анкоридж на об'єднаній військовій базі.

Історична зустріч лідерів США та Росії має відбутися на Елмендорф-Річардсоні в п'ятницю, 15 серпня. Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN.

Дивіться також Путін і Трамп на Алясці: чого Україні чекати від переговорів і які сценарії закінчення війни

Яке місце в Анкориджі обрали для зустрічі Трампа та Путіна?

Раніше Білий дім сподівався, що Володимира Путіна та його оточення не доведеться запрошувати на військову базу США. Однак рішення було ухвалене й саміт на цьому місці наразі готується. У вівторок, 12 серпня, головні дипломати країн – державний секретар Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров – обговорили телефоном "певні аспекти підготовки".

Президенти зустрінуться на об'єднаній міжвидовій військовій базі Повітряних сил та армії США Елмендорф-Річардсон. Джерела видання повідомили, що готуючись до саміту організатори зрозуміли, що місць для зустрічі Путіна й Трампа є небагато. Особливо через те, що в багатьох країнах діє ордер на арешт Путіна за воєнні злочини.

Зазвичай перед такими серйозними самітами відбуваються переговори щодо порядку денного та результатів. Але Дональд Трамп сприймає цю зустріч як "ознайомчу" сесію та має мало попередніх очікувань щодо неї. Білий дім також не має високих очікувань щодо саміту Трампа і Путіна. Хоча там мають надію, що їхня зустріч може бути кроком до мирного закінчення війни в Україні.

Наразі основною метою американського президента є розмова віч-на-віч з Володимиром Путіним, після якої він зможе дати свою оцінку щодо його готовності закінчити бойові дії.

Що відомо про базу Елмендорф-Річардсон?

Ця військова база є місцем дислокації командування військами Аляски та ще кількох бригад. Об'єднана база заснована у 2010 році після ухвалення рішення щодо закриття та оптимізації військових баз. Об'єкт названо на честь піонера авіації капітана Г'ю Мерле Ельмендорфа та дослідника Аляски, учасника Першої світової війни й інтервенції до Радянської Росії, Вілдса Річардсона.