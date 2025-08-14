Якщо буде погана, вона швидко закінчиться, – Трамп про зустріч із Путіним
- Дональд Трамп заявив, що майбутня зустріч із Володимиром Путіним на Алясці може швидко завершитися в разі негативного розвитку подій, але є шанс на мир за позитивного результату.
- Трамп підкреслив важливість прямого діалогу з Путіним і розглядає цю зустріч як підготовку до другої зустрічі з Володимиром Зеленським для досягнення угоди про припинення війни.
Президент США Дональд Трамп прокоментував майбутню зустріч із російським лідером Володимиром Путіним на Алясці. Він зазначив, що "погана" зустріч завершиться дуже швидко.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Дональда Трампа під час пресконференції 14 серпня.
Трамп оцінив шанси на мир і можливий провал
Трамп додав, що його мета – досягти домовленостей, які допоможуть зменшити конфлікти та сприятимуть мирному вирішенню проблем. Він також наголосив на важливості прямого діалогу з російським лідером, підкресливши, що результат зустрічі залежить від позицій обох сторін.
Нагадаємо, зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна відбудеться 15 серпня на Алясці, і президент США оцінює шанси на провал у 25%.
Трамп назвав цей саміт підготовкою до другої зустрічі з Володимиром Зеленським для досягнення угоди про припинення війни.